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連戰談319探視遭拒 扁：考量雙方已宣布停止競選

2023/1/16 15:06
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（中央社記者葉素萍台北16日電）前副總統連戰回憶錄指，319槍擊案當天兩次要探視當時競選連任的總統陳水扁，但都吃了閉門羹；陳水扁回應說，考量雙方陣營既已宣布停止競選活動，有眾多媒體在場的探視動作可能有所不便而予以婉拒。

陳水扁今天透過新聞稿指出，319槍擊案發生，他決定等奇美醫院急診清創縫合後，還要繼續最後一天的掃街拜票及造勢晚會行程。沒想到台北方面告訴他選舉活動已經取消，是連宋陣營先宣布停止競選活動，陳呂總部才被動跟進。

陳水扁說，如果他有任何一己之私或算計選票利益，陳呂可以連袂到最後一夜的造勢晚會，一路從台中、桃園、板橋，掃到台北中山足球場。原本競選搭檔呂秀蓮建議一起召開記者會公開亮相，他沒有接受，改為各自錄影的簡短談話報平安。

陳水扁表示，感謝國民黨候選人連戰、宋楚瑜分別到正副總統官邸表達對319槍擊案的慰問之意。但考量雙方陣營既已宣布停止競選活動，有眾多媒體在場的探視動作可能有所不便而予以婉拒。

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他說，2004年選舉結果出爐，連宋陣營在第一時間的反應是「阿扁作票」，國民黨中央黨部打出「沒有真相 沒有總統」，他在對造沒有舉證並提告之前，完全同意全面驗票，以示坦蕩；此外，2008年藍營319真調會總結報告也說不是他「自導自演」。

陳水扁說，2004年陳呂總部的選戰策略，南台灣大贏，北台灣小輸，決戰中台灣，投票結果就是這樣。根據民進黨民調中心民調結果，319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。（編輯：林興盟）1120116

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