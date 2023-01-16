連戰回憶錄明天出版 呼籲中共正視中華民國存在

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（中央社記者王承中台北16日電）前副總統連戰回憶錄將在17日出版，連戰呼籲北京當局，開啟兩岸政治對話的前提，必須務實正視1949年後、兩岸分治以來中華民國政府存在的政治現實，唯有在此政治互信下，政治對話才能開展，才能開創新的未來。

「連戰回憶錄」17日出版，由連戰親著，歷時15年付梓，分上下兩冊，內容包括連戰半世紀為兩岸和平奔走詳實紀錄，並還原連胡會、連習會歷史現場，此外還收錄北大演講等重要演講全文，以及2004年「319選前之夜」原先預備講稿，書中同時披露連戰對兩岸關係的最新見解。

連戰在書中表示，他始終認為兩岸不能迴避政治問題，這是執政者的責任。他認為兩岸問題是綜合性與歷史性的問題，儘管現階段兩岸經濟問題很重要，但是不能迴避政治問題。想把兩岸政治與經濟問題完全分開，是不可能的事，必須務實面對。

連戰表示，將來兩岸面臨的和平協議中的重大課題，例如「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」，以及「對待中華民國存在的事實」等等，這些都應在條件成熟的情況下，逐步展開對話與協商，這才是真正掌握兩岸發展所預期的最重大戰略目標。

連戰指出，他要向北京當局呼籲，開啟兩岸政治對話的前提，必須務實正視1949年後，兩岸分治以來中華民國政府存在的政治現實，這是翻不過的一頁，唯有在此政治互信下，政治對話才能開展，才能開創新的未來。

另外，針對2004年總統大選投票前夕發生的「319槍擊案」，連戰則在書中透露，槍擊案當天兩次要探視當時競選連任的總統陳水扁，但都吃了閉門羹。而陳水扁可以自己走路進入醫院，回到台北可以聽取國安局簡報，接見邱義仁（時任總統府秘書長），卻婉拒競選對手的探視慰問。

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連戰指出，中選會的競選活動時間規定到晚上10時截止，但陳水扁、呂秀蓮的電視談話，卻於半夜在全國電子媒體上全力放送，直到第二天投票日上午，顯然仍是繼續進行選舉操作，封鎖陳水扁「並不嚴重」的病情，在陳水扁失蹤的9個多小時，故弄玄虛，讓外界揣測，並任令各地造謠生非。

連戰表示，3月19日晚間，他在競選總部召開中外記者會嚴厲譴責槍擊案，並宣布停止一切競選活動，希望大家能理性而冷靜地面對明天的選舉，但記者會中，媒體不斷追問槍擊對選舉影響程度，以及槍擊真相的調查，他心中對選情是感到有股陰影。（編輯：郭無患）1120116