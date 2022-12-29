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連戰耗時15年寫回憶錄 45萬字見證台灣政經發展

2022/12/29 12:55（12/29 13:19 更新）
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前副總統連戰將於明年1月中旬出版「連戰回憶錄」，全書45萬字見證台灣政經發展。（中央社檔案照片）
前副總統連戰將於明年1月中旬出版「連戰回憶錄」，全書45萬字見證台灣政經發展。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北29日電）前副總統連戰將於明年1月中旬出版「連戰回憶錄」，書中收錄未曾公開的「319選前之夜」講稿，以及北大演講全文等重要文獻，全書45萬字見證台灣政經發展。

根據天下文化今天發布新聞稿，「連戰回憶錄」由連戰親著，歷時15年付梓，分上下兩冊，上冊為「我的永平之路」，下冊為「從破冰到永平」。完整記錄連戰從尋根、求學、教書、從政及推動兩岸和平等重要歷程，收錄超過百幀珍貴影像。

新聞稿指出，回憶錄內容包括連戰半世紀為兩岸和平奔走詳實記錄，並還原連胡會、連習會歷史現場，此外還收錄北大演講等重要演講全文，以及2004年「319選前之夜」原先預備講稿，書中同時披露連戰對兩岸關係的最新見解。

新聞稿提及，連戰成長於烽火連天的戰亂時期，父母的教育、家國的栽培讓連戰得以承擔重任，持續為國家奉獻，推動台北市區鐵路地下化、全民健保、眷村改建、網際網路建設、電子化政府、彈性外交、兩岸和平三通等重要政策。

新聞稿指出，連戰2000年後肩負起兩岸與國際交流的重任，追求兩岸最終和平，但隨著2016年政黨輪替，兩岸關係再陷僵局，中共二十大之後，中共領導人習近平全面掌權，台海局勢更顯緊張，讓許多人燃起對和平的渴望，盼此書將帶給台灣社會深刻省思。

「連戰回憶錄」其實早在去年已完成，原先預定去年底、今年初上市，後來因疫情爆發以及連戰健康因素而延遲，今年6月連戰小中風出院後恢復健康，親自逐字校稿，並陸續增加對俄烏戰爭、九合一大選結果等國內外局勢變化的感想。

連戰在書中表示，「我對國家民族社會發展有一套堅定不移的信念，絕不會動搖，抱持為大我目標，盡我小我努力，結合志同道合之士，向奮鬥目標堅毅不拔的走下去。」新書將於2023年1月17日出版。（編輯：張雅淨）1111229

前副總統連戰將於2023年1月中旬出版「連戰回憶錄」，分上下兩冊，上冊為「我的永平之路」，下冊為「從破冰到永平」，完整記錄連戰從尋根、求學、教書、從政及推動兩岸和平等重要歷程，收錄超過百幀珍貴影像。（天下文化提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年12月29日
前副總統連戰將於2023年1月中旬出版「連戰回憶錄」，分上下兩冊，上冊為「我的永平之路」，下冊為「從破冰到永平」，完整記錄連戰從尋根、求學、教書、從政及推動兩岸和平等重要歷程，收錄超過百幀珍貴影像。（天下文化提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年12月29日
#連戰
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