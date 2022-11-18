九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

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（中央社網站）九合一選舉11月26日投開票，這場儼然成為台灣版「期中選舉」的大選，不但攸關地方執政權，更被視為2024年總統大選前哨戰。目前握有14席縣市長的國民黨期盼奪回台北市、桃園市等關鍵選區；民進黨在執政的7縣市則有輸不得的壓力，積極反攻雙北並尋求收復中台灣。首度挑戰全國性地方大選的民眾黨，也希望有所斬獲。

投開票前先來看看歷史數據，中央社彙整中選會資料庫，製作簡單明瞭的圖表，讓您快速檢視近幾屆選舉的縣市長政黨版圖、六都市長票倉變化，以及縣市議員、鄉鎮市長、村里長等政黨占比等，掌握地方政治概況。

近年藍綠得票狀況與投票率

回顧2000年後大選得票率，藍綠互有領先，國民黨得票率高點是2008年總統大選，馬英九以58.4%得票率勝選；民進黨的得票率高點是2020年總統大選蔡英文的57.1%。

2000年總統大選，國民黨僅拿到23.1%選票，寫下歷史新低；主因是脫黨參選的宋楚瑜瓜分票源，加上棄保效應發酵，宋楚瑜以36.8%的得票率把國民黨連戰壓到第三名，民進黨的陳水扁勝選，締造中華民國憲政史上第一次政黨輪替。

國民黨靠著吸票機馬英九，在2002年台北市長選舉、2008年總統大選拉抬得票率，2008年總統大選馬英九以58.4%得票率帶國民黨重返執政。敗選的民進黨耕耘基層，2010年五都直轄市長選舉雖然只拿下台南、高雄，總體得票率卻以49.9%贏過國民黨的44.5%，但仍沒能撼動馬英九連任總統。

2014年歷經太陽花學運、食安風暴等事件，國民黨在同年直轄市及縣市長選舉大敗，六都只守住新北市；民進黨總得票率以47.3%贏過國民黨40.7%。

2016年蔡英文代表民進黨參選總統，以56.1%得票率大勝國民黨朱立倫的31%。2018年的縣市長選舉國民黨總得票優於民進黨；2020年蔡英文連任成功，以57.1%的得票率贏過國民黨韓國瑜的38.6%。

近年大選投票率幾乎都在6成以上，台灣人熱衷政治情況可見一斑。

台灣的選舉投票率向來很高，兩黨對決的態勢曾在2004年總統大選催出80.28%的驚人投票率，最終陳水扁、呂秀蓮以50.11%險勝連戰、宋楚瑜的49.89%，自此之後歷次大選投票率未再突破8成；立委選舉自從2012年與總統大選合併後，投票率維持在6成以上。

2020年總統大選適逢香港反送中運動產生的「亡國感」，年輕選民返鄉投票踴躍，投票率來到74.9%（立委選舉75.13%），地方選舉的投票率則多在6成至7成。2022年九合一選情偏冷，一般預估投票率不會太高。

百里侯之戰：近3屆縣市長選舉版圖變化

近3屆縣市長選舉藍綠各有輸贏，也各有自己的「鐵票倉」。新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣近3屆縣市長皆為國民黨籍；民進黨則在嘉義縣、台南市、屏東縣連3屆取得縣市長寶座。

台灣政治版圖傳統上被視為「南綠北藍」，能否跨越濁水溪，成了藍綠陣營拚戰指標。2009年縣市長選舉、2010年直轄市長選舉中，國民黨總共拿下15個縣市，民進黨只取得6縣市。2014年局勢翻轉，國民黨僅剩6席，民進黨追加基隆、桃園、台中、彰化、澎湖、新竹市、嘉義市，取得13席。

2018年縣市長政黨版圖再度重組，國民黨從6席增加到14席，囊括3大直轄市，拿下高雄市，終結民進黨20年長期執政；民進黨掉回6席，在北部僅保住基隆、桃園、新竹，2020年陳其邁在高雄市長補選中為綠營收復失土。2014、2018年選舉，無黨籍柯文哲（後來創立台灣民眾黨）皆順利取得台北市長寶座，如今他任期屆滿，台北也成為本次選戰的超級三腳督。

2014年台北市長選舉由無黨籍柯文哲勝出，在所有行政區都取得領先，終結國民黨16年執政，2018年連任成功。

台北市是傳統的藍營地盤，2010年國民黨郝龍斌橫掃全市，只在士林、大同區輸給民進黨蘇貞昌。2014年無黨籍柯文哲在白色力量崛起加上綠營禮讓，大贏國民黨連勝文，終結藍營在台北市長選舉4連勝。2018年綠白分手，柯文哲仍成功連任，不過，松山、信義、中正、大安、南港、文山等6區皆被國民黨丁守中翻轉，雙方差距只有3567票，當時開票到凌晨2時多才大勢底定，顯見選戰緊繃程度。

新北市2010年起3任市長都是國民黨籍。2018年侯友宜拉開勝差，以29萬票的差距擊敗民進黨曾經當過兩屆台北縣長的蘇貞昌。

新北市2010年12月升格直轄市後，3任市長都是國民黨籍。2014年新北市是國民黨唯一守住的直轄市，不過，朱立倫在板橋、三峽、土城落後，以2萬4528票險勝游錫堃。

2018年侯友宜拉開勝差，以29萬票的差距擊敗民進黨曾經當過兩屆台北縣長的蘇貞昌，在29個行政區拿下24個，民進黨僅守住三重、蘆洲、石碇、坪林、貢寮5區。

民進黨鄭文燦2014年當選桃園市升格後的首任市長，2018年讓中壢、平鎮、楊梅、龍潭與復興等5個原本支持國民黨的行政區變心挺他。

桃園長期被國民黨視為高度穩定地區，不過，吳志揚2009年以差距不到5萬票小贏鄭文燦，在蘆竹、大園、觀音、新屋及大溪等5區落後。桃園2014年升格直轄市，兩人再度對決，吳志揚擺脫不了副手葉世文涉弊及中央施政包袱，綠營勝選翻轉桃園政治版圖，鄭文燦2018年甚至在中壢、平鎮、楊梅、龍潭與復興5區都贏過國民黨陳學聖，以全部行政區都領先的姿態連任成功。

台中縣市2010年合併升格直轄市。2014年民進黨林佳龍勝出，2018年情況翻轉，國民黨盧秀燕僅在神岡區落後。

胡志強2010年當選縣市合併升格後首任台中市長，不過在屬於台中縣行政區的21鄉鎮市只贏10個，最後以3萬多票差距勝出。2014年民進黨林佳龍僅在和平區落後，終結胡志強在台中市長達13年的執政。2018年情況翻轉，國民黨盧秀燕僅在神岡區落後0.46%，其他行政區都領先而勝選，可見台中市民的投票意向變動性大。

賴清德2014年連任台南市長，2次選舉皆拿下所有行政區。

賴清德是台南縣市合併升格直轄市的首任市長，並於2014年連任，得票率高達72.89%，2次選舉皆拿下所有行政區。2018年民進黨黃偉哲勝選，與國民黨候選人高思博差距只有5萬4644票，北區、東區、安平、永康、新營、玉井、南化及楠西8區遭藍營翻轉，龍崎區也由出身龍崎牛埔里、曾當里長的無黨籍陳永和拿下，藍綠得票率差距縮小至5.65個百分點。

民進黨在高雄市執政長達20年，韓國瑜2018年翻轉藍綠版圖，他被罷免後，民進黨陳其邁在補選勝出。

國民黨吳敦義1998年卸任後，高雄市展開20年的綠色執政。2014年藍營僅在那瑪夏、桃源、茂林區領先，但2018年「韓流」席捲高雄，南下參選的韓國瑜讓港都變天，38個行政區中有28區皆由韓國瑜領先，甚至攻進綠營指標「三山」鳳山、旗山及岡山票倉。

韓國瑜2020年6月被93萬9090張同意票罷免，比他2018年的得票89萬2545張還多；同年8月15日補選，陳其邁僅在那瑪夏、桃源及茂林區落後國民黨李眉蓁，其餘35個行政區全部勝出，為民進黨討回一席市長。

議員席次分析

2010年後3屆縣市議員當選人政黨比例，均以國民黨超過4成最多，民進黨則是2-3成。

若把全國所有縣市議會席次加總來看，國民黨長期居於優勢地位。2009年縣市議員選舉，國民黨在592席中贏得289席，取得近半席次，占比48.8%；在2010年五都直轄市議員選舉，國民黨、民進黨各拿下130席，勢均力敵。

國民黨2014年直轄市及縣市長選舉大敗，地方議會席次減少33席，但仍維持4成以上占比，民進黨增加33席，占比來到32%。2018年民進黨輸掉53席，國民黨增加8席，第三勢力大有斬獲，無黨籍增加31席，2015年才創立的時代力量首度參選就拿到16席。

分析各縣市議員黨籍，大多數議會以國民黨席次居多，民進黨只在嘉義縣及台南市維持連續3屆領先。

國民黨是大多縣市議會的第一大黨，民進黨2014年議員選舉翻轉新北市、宜蘭縣，在高雄市也完全執政。2018年選舉，苗栗縣議會38席有17席是新面孔，其中2席為時代力量，無黨籍高達18席，不過以政黨屬性來看，泛藍仍居多數；國民黨、民進黨在屏東縣議會也分別減少至17、15席，無黨籍增至22席。

雲林縣長2009年、2014年由民進黨勝出，2018年後則由國民黨執政，不過這3屆議員皆以無黨籍居多，2014、2018年占比更高達50%。

鄉鎮市長與村里長

國民黨在近3屆全國鄉鎮市長選舉中，都拿下最多席次。

2009年地方選舉，國民黨在211席鄉鎮市長拿下121席次，占半數以上，無黨籍、民進黨分別有56席、34席。無黨籍鄉鎮市長連續2屆都增加，2018年達到78席次，與國民黨80席不相上下，民進黨則為40席。特別的是，2014年代表樹黨角逐集集鎮長的政治素人陳紀衡擊敗競選連任的國民黨嚴鴻邦。

國民黨2009年在嘉義縣鄉鎮市長還握有5席，2014年僅剩阿里山鄉，2018年連唯一一席都失守。在一向是藍軍鐵票區的後山，民進黨2014年拿下台東縣卑南鄉，在台東獲得1席，不過2018年失去在花蓮縣唯一掌握的花蓮市。

近年村里長選舉當選者多數是無黨籍，國民黨居次。

至於最基層、最貼近一般民眾生活的村里長，政黨色彩最不明顯，無黨籍占比愈來愈高，2018年當選的村里長高達8成都是無黨籍。若以有黨籍當選人數來看，國民黨明顯領先民進黨及其他政黨，不過當選占比從2010年的28.3%一路下滑到2018年15.8%。對基層百姓而言，選村里長完全是選人不選黨，服務最重要。

近年全國多數縣市村里長都是無黨籍最多，只有台北市、花蓮縣及連江縣近3屆是國民黨最多。

村里長以無黨籍居多，從單一縣市來看，只有台北市、花蓮縣、連江縣的村里長始終是國民黨籍居多數。2010年國民黨村里長居優勢的還有基隆市、新竹縣及台東縣，但2014年起，村里長無黨籍趨勢愈來愈明顯。

本次投票投什麼

11月26日九合一選舉將選出9項地方公職人員，及18歲公民權修憲複決投票。

（編輯：邱柏綱、吳冠賢、簡毅慧、簡莉庭）1111118