九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

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圖為台北市長選舉公報候選人照片，左起國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊、民進黨陳時中。（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）

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（中央社網站）九合一選舉11月26日舉行投開票，除了縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等9項地方公職人員選舉外，也將舉行18歲公民權修憲複決。中選會已將選舉公報上網，中央社整理連結方便選民查詢候選人學經歷及政見。

18歲公民權修憲複決投票公報點這裡

台北市

市長

市議員：

北投區、士林區

內湖區、南港區

松山區、信義區

中山區、大同區

中正區、萬華區

大安區、文山區

平地原住民

山地原住民

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新北市

市長

市議員：

石門區、三芝區、淡水區、八里區

林口區、五股區、泰山區

新莊區

蘆洲區、三重區

板橋區

中和區

永和區

樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區

新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區

平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區

金山區、萬里區、汐止區

平地原住民及山地原住民

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桃園市

市長

市議員：

桃園區

龜山區

八德區

蘆竹區

大園區

大溪區、復興區

中壢區

平鎮區

楊梅區

龍潭區

新屋區

觀音區

平地原住民

山地原住民

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台中市

市長

市議員：

大甲區、大安區、外埔區

清水區、梧棲區、沙鹿區

龍井區、大肚區、烏日區

后里區、豐原區

神岡區、大雅區、潭子區

西屯區

南屯區

北屯區

北區

中區、西區

東區、南區

太平區

大里區、霧峰區

東勢區、石岡區、新社區、和平區

平地原住民

和平區及大甲區、大安區、外埔區、清水區、后里區、豐原區、神岡區、大雅區、潭子區、東勢區、石岡區、新社區之山地原住民

梧棲區、沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、西屯區、南屯區、北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、太平區、大里區、霧峰區之山地原住民

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台南市

市長

市議員：

後壁區、白河區、東山區、鹽水區、新營區、柳營區

北門區、學甲區、將軍區、七股區、佳里區、西港區

下營區、六甲區、麻豆區、官田區、大內區

楠西區、南化區、玉井區、左鎮區

善化區、安定區、新市區、山上區、新化區

安南區

永康區

北區、中西區

安平區、南區

東區

仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區

平地原住民及山地原住民

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高雄市

市長

市議員：

桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區

茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區

永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區

楠梓區、左營區

大社區、仁武區、鳥松區、大樹區

鼓山區、鹽埕區、旗津區

三民區

前金區、新興區、苓雅區

鳳山區

前鎮區、小港區

大寮區、林園區

平地原住民及山地原住民

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基隆市

市長

市議員：

中正區及平地原住民

信義區

仁愛區

中山區

安樂區

暖暖區

七堵區

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新竹市

市長

市議員：

東區

原為南區

原為西區

北區

香山區

平地原住民

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新竹縣

縣長

縣議員：

竹北市

湖口鄉

新豐鄉

關西鎮

新埔鎮

橫山鄉、尖石鄉

芎林鄉

竹東鎮、五峰鄉

寶山鄉

北埔鄉、峨眉鄉

平地原住民

尖石鄉及竹北市、 湖口鄉、新豐鄉、 關西鎮、新埔鎮、 橫山鄉之山地原住民

五峰鄉及芎林鄉、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉之山地原住民

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苗栗縣

縣長

縣議員：

苗栗市、公館鄉、頭屋鄉

銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉

後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮

頭份市、三灣鄉、南庄鄉

平地原住民及山地原住民

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彰化縣

縣長

縣議員：

彰化市、花壇鄉、芬園鄉

鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉

和美鎮、伸港鄉、線西鄉

員林市、大村鄉、永靖鄉

溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉

田中鎮、社頭鄉、二水鄉

北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉

二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉

平地原住民

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南投縣

縣長

縣議員：

南投市、名間鄉

草屯鎮、中寮鄉

集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉

埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉

平地原住民及山地原住民

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雲林縣

縣長

縣議員：

斗六市、莿桐鄉、林內鄉

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉

臺西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉

北港鎮、口湖鄉、水林鄉

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嘉義市

市長：嘉義市第11屆市長重行選舉訂於12月18日舉行投開票，12月7日公告候選人名單。

市議員：

東區

西區

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嘉義縣

縣長

縣議員：

鹿草鄉、太保市、水上鄉

民雄鄉、新港鄉

大林鎮、溪口鄉、梅山鄉

朴子市、六腳鄉、東石鄉

布袋鎮、義竹鄉

中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

山地原住民

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屏東縣

縣長

縣議員：

屏東市1、2

長治鄉、麟洛鄉、 九如鄉、里港鄉、 鹽埔鄉、高樹鄉、 三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉

潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉

東港鎮、新園鄉、萬丹鄉

崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、琉球鄉

平地原住民及三地門鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、瑪家鄉、屏東市、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、泰武鄉、萬丹鄉、萬巒鄉、竹田鄉、來義鄉、潮州鎮、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉之山地原住民

春日鄉、東港鎮、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、琉球鄉、獅子鄉、枋山鄉、牡丹鄉、恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、霧臺鄉之山地原住民

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宜蘭縣

縣長

縣議員：

宜蘭市

頭城鎮

礁溪鄉

員山鄉

壯圍鄉

羅東鎮

五結鄉

冬山鄉

三星鄉、大同鄉

蘇澳鎮、南澳鄉

平地原住民及大同鄉、宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、壯圍鄉、三星鄉之山地原住民

南澳鄉及羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮之山地原住民

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花蓮縣

縣長

縣議員：

花蓮市、新城鄉、秀林鄉

吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉

瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉及平地原住民

山地原住民

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台東縣

縣長

縣議員：

台東市、蘭嶼鄉及平地原住民及金峰鄉、太麻里鄉、台東市、綠島鄉之山地原住民

卑南鄉、延平鄉及鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉之平地原住民及延平鄉、卑南鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉之山地原住民

東河鄉、成功鎮、長濱鄉及東河鄉、綠島鄉、成功鎮、長濱鄉之平地原住民

鹿野鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉及海端鄉、鹿野鄉、關山鎮、池上鄉之山地原住民

太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉、大武鄉及太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉、大武鄉之平地原住民

綠島鄉

卑南鄉、蘭嶼鄉之平地原住民及蘭嶼鄉之山地原住民

達仁鄉及大武鄉之山地原住民

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澎湖縣

縣長

縣議員：

馬公市

湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉

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金門縣

縣長、縣議員：

金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉

金湖鎮、金沙鎮

烈嶼鄉

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連江縣

縣長、縣議員：

南竿鄉

北竿鄉

莒光鄉

東引鄉

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