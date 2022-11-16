林耕仁政見會主打新竹在地人 強調市政以人為本

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天出席公辦電視政見發表會表示，他是新竹香山出生的在地人，當選後的市政推動要以人為本，跟市民走在一起，做最照顧人民的市長。

新竹市選委會今天舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，林耕仁、民進黨新竹市長候選人沈慧虹與民眾黨新竹市長候選人高虹安均出席。

林耕仁說，他在新竹市香山區出生，退伍後就在新竹打拼，從基層的清潔工做起，面對的是來自不同聲音、不同業主的要求，他認為市政也是一樣，不管問題從哪裡來，都要將細節圓滿完成，達成市民的期待。

林耕仁說，今年7月新竹市議會曾到新竹市立棒球場考察，提出很多建議，但市府仍沒有改進，開賽時造成球員嚴重傷害，批評是為了個人、為了選舉而貿然開賽，到今天還沒有人願意承擔，到底是誰命令可以開賽的責任。

林耕仁指出，新竹市有全台收入排行前10名的里，但也有全國收入排行2000、3000多名的里，新竹物價水準高，但收入卻不一樣，未來他要以人為本，幫所以市民保「安心平安險」，當最照顧市民的市長。

林耕仁會中提出多項政見，包括要讓治安更好、住得安心；有便捷的交通；加入美學讓城市更有質感：讓孩子就近入學，推動公托、臨托福利；照顧長者，減輕年輕家庭壓力等，讓市民住得安居樂業、安身立命。（編輯：李錫璋）1111116