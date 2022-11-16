鄭朝方推串連自行車道 林為洲提設道路專責中心

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新竹縣竹北市第10屆市長選舉公辦政見發表會16日在東平里集會所舉行，民進黨候選人鄭朝方（中）會中表示，他以「竹北超進化、朝向新方向」為政見主軸，盼能追趕過去落後太多的城市治理，改善基礎建設、交通等，要為竹北改變。（鄭朝方競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣竹北市長公辦政見會今天登場，民進黨竹北市長候選人鄭朝方要推動路網行道規劃，串連竹北市自行車道；國民黨的林為洲說，要成立道路專責維護中心，即時回覆道路問題。

竹北市第10屆市長選舉公辦政見發表會今天在東平里集會所舉辦，鄭朝方與國民黨竹北市長候選人林為洲均出席。

鄭朝方表示，他以「竹北超進化、朝向新方向」為政見主軸，盼能追趕過去落後太多的城市治理，改善基礎建設、交通等，要為竹北改變。

鄭朝方提出「三環三河環市大綠廊」計畫，他說，要推動路網行道規劃，從「西環」新月沙灣的水月觀光休憩園區、「中環」竹北車站為中心的舊城區，到「東環」新竹高鐵站，串連竹北市的自行車道，打造交通建設新方案。

國民黨竹北市長候選人林為洲表示，竹北市道路及人行道的維護管理停滯不前，市民找不到專責單位處理，未來，要成立專責維護管理中心，要能即時處理路平問題。

林為洲說，他將進行整合、了解竹北市所有道路及人行道的現況，若當選上任後，立即成立道路管理中心，並設立專線及專責通報APP系統，讓市民提報問題時，能由專人即時回覆、即時處理。（編輯：李錫璋）1111116