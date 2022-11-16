遭指因黑函判刑 鄭運鵬：訴訟階段當結論沒常識

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九合一選舉倒數計時，民進黨立委林靜儀（右）16日陪同黨桃園市長候選人鄭運鵬（中）到大溪區車隊掃街，她表示，桃園是台灣國門，當然要支持最堅強的勇者，只有勇者才能守護台灣國門。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月16日

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）民進黨立委林靜儀今天陪桃園市長候選人鄭運鵬到大溪區拜票，對國民黨指稱鄭運鵬曾因錯誤黑函被判刑，鄭運鵬說，案件最後判無罪，對手將訴訟階段當最後結論太沒法律常識。

林靜儀下午陪同鄭運鵬在大溪區車隊掃街拜票，鄭運鵬在掃街前接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待對手說民進黨近日發黑函攻擊國民黨桃園市長候選人張善政。鄭運鵬表示，競辦與民進黨桃園市黨部所有文宣都有署名，是張善政禁不起檢驗、也不敢回應，就任意指控說是黑函。

記者又問，對手陣營今天召開記者會說，2001年擔任民進黨文宣部主任的鄭運鵬，因為製作電視競選廣告遭當時國民黨台南市黨部主任陳榮盛提告，2005年遭台南高分院判處有期徒刑6個月，褫奪公權3年。

對此，鄭運鵬指出，他認為對手陣營太沒法律常識，將訴訟階段過程拿來做最後結論，選舉不需要斷章取義，這個案件最後就是不起訴跟無罪。

對於記者詢問最近似乎積極進行車隊掃街。鄭運鵬表示，桃園市幅員廣大共有13個行政區，團隊本來就規劃在選舉最後一個月透過大量車隊掃街，讓每個行政區的市民朋友看得到，也感受到市長鄭文燦的好成績，在10天後不能投錯票、走上退步的路。

林靜儀表示，她很關心桃園選情，桃園是台灣國門，當然要支持最堅強的強者，只有勇者才能守護台灣國門，她希望讓桃園的朋友持續桃園市長鄭文燦過去8年所建立的光榮感跟發展，由鄭運鵬繼續讓桃園人獲得幸福，守住台灣國門及桃園人的幸福。

林靜儀說，她今天也帶來黑翅鳶米，因為鵬就是月月鳥、大翅膀，黑翅鳶主要是吃稻田裡的老鼠，是把殘害稻田根基的老鼠消滅掉，因此她特別把選區的黑翅鳶米帶給鄭運鵬，有其特別意義。（編輯：李錫璋）1111116