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高虹安提模擬投票結果 竹市選委會：未收到檢舉

2022/11/16 20:48
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天在臉書發文提到新竹高中、新竹女中的模擬投票結果，被認為違反選罷法。新竹市選舉委員會表示，若有收到具名檢舉，將依規定受理與認定。

新竹高中、新竹女中日前做了模擬投票，昨晚公布結果，遭到許多網友留言批評與討論。高虹安今天在臉書發文聲援，但內容卻寫到模擬投票結果，遭質疑違反選罷法。

高虹安今天接受媒體聯訪時表示，新竹高中、新竹女中日前做了模擬投票，卻遭到大批綠營網軍出征，她發文聲援並嚴正譴責，認為在民主時代不要對別人的投票結果、政黨傾向與支持跟自己不一樣，就用出征壓榨別人意志。

新竹市選委會人員告訴中央社記者，截至晚間8時，未收到具名與具體要件的檢舉。若收到檢舉，會依規定受理，將內容提給選舉監察小組進行初步認定，依相關程序處理。

根據公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查資料，且不得加以報導、散布、評論或引述。（編輯：李錫璋）1111116

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