賴香伶：助理若覺得不公 申訴管道完善不應帶風向

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議，桃園市長候選人賴香伶今天發文表示，助理若覺得不公或委屈，申訴管道和平台都建置非常完善，但在網路上帶風向或是透露給特定媒體，不是很好的做法。

賴香伶傍晚在臉書發文表示，在國會，各委員辦公室間不了解彼此運作模式，她也不願在不了解、不確認事實的情況下妄下評論。

賴香伶指出，她了解選舉攻防在所難免，「但用這種方式攻擊在野黨或個別候選人，形式上好像在追究一個真相，實質上就是在打擊在野黨」，她對這種選風感到悲哀。

賴香伶說，她肯定國會助理的專業及辛勞，如果覺得不公或委屈，申訴管道和平台都建置非常完善，爭取自己的權益理所應當，「但以在網路上帶風向或是透露給特定媒體，對正規的管道反倒棄之不用，不是很好的做法。」

賴香伶表示，她所有的助理都是個人聘用，有寫法案質詢的、負責選民服務的，當然也有負責委員會事務，與各黨團聯繫的。

賴香伶說，她派一名專責助理與黨團共同協作，不是什麼假人頭領錢給黨，更不是聘人當黨工。助理們很辛苦，在立院的工作成果都是事實非常容易查證。有任何需要公開揭露的資訊，她也義不容辭，相信以訛傳訛的謠言，終會不攻自破。

賴香伶指出，選舉倒數最後10天，她更希望選舉攻防能著重在怎樣讓市政更好、更貼近市民的需求，而不是用「詐領」二字，抹滅所有國會助理的專業。（編輯：李錫璋）1111116