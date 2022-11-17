柯文哲合體高虹安直播 籲民眾出門投票

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）民眾黨主席、台北市長柯文哲晚間與黨籍新竹市長候選人高虹安一起在臉書直播。柯文哲表示，他擔心「18歲公民權修憲複決案」不通過，呼籲民眾11月26日出門投票。

高虹安晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁進行「找安聊新事」直播，邀請柯文哲同框聊天，吸引3000多人線上觀看。

高虹安問柯文哲，在台北市政府工作與過去在醫院工作的差異。柯文哲說，以前是「做一天和尚撞一天鐘」，現在是「做一天鐘被和尚撞一天」，以前在醫院都是被拜託、被感謝，現在都是被罵，事情做得越多，被罵越慘。

柯文哲說，從政前在台大外科加護病房工作，是看最多「活人變死人」的醫生，這就是他很耐打的原因。他說，前幾天看到高虹安生病的樣子，感到很抱歉，但今天直播看到高虹安講話很大聲，覺得安慰許多，坦言「從未預測會遭受那麼大的攻擊」。

針對今天被媒體追問有關助理名額掛在立委名下又掛在黨團的「混用」問題，柯文哲說，他當下被問的時候也呆掉，後來才想到，民眾黨一開始只有立院黨團，沒有中央黨部，例如楊寶禎原本是黨團發言人，後來才切出來到黨部。

柯文哲指出，高虹安在企業待過、在立法院待過，也留美看過世面，具有國際化、科技化、企業化，都符合標準，所以值得推薦。

柯文哲說，他很擔心「18歲公民權修憲複決案」不會通過，因為同意票須超過選舉人總額的1/2，認為這並不容易，呼籲大家出門投票，並支持這項公投案。（編輯：林治平）1111117