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高虹安助理爭議 衛福部不排除審查永齡基金會

2022/11/10 10:40（11/10 11:31 更新）
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台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）遭質疑詐領立法院助理費，她7日上午在黨中央舉行記者會，回應外界質疑。中央社記者鄭清元攝 111年11月7日
台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）遭質疑詐領立法院助理費，她7日上午在黨中央舉行記者會，回應外界質疑。中央社記者鄭清元攝 111年11月7日
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（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安遭檢舉涉詐領立法院助理費，永齡基金會金流也遭質疑。衛福部長薛瑞元表示，一些特殊情形下，不排除進一步調查永齡基金會。

鏡週刊日前報導高虹安助理費案情，並曝光檢舉函內容。檢舉函表示，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間年領永齡基金會600萬元，疑充作高虹安政治獻金，並替鴻海推動相關立法，疑涉犯貪污治罪條例和政治獻金法。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請薛瑞元專案報告長照2.0的政策檢討，薛瑞元在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，李忠庭在永齡基金會年收入疑似作為高虹安政治獻金，衛福部作為基金會主管機關，是否會調查。

薛瑞元表示，衛福部有定期查核衛生財團法人，有一些特殊情形下，不排除進一步審查。（編輯：翟思嘉）1111110

圖為立法院第10屆立法委員報到日，民眾黨立委高虹安（紅圈旁紅衣者）走紅毯入場，李忠庭（紅圈者）一路跟隨拍攝。中央社記者郭日曉攝 109年2月1日
圖為立法院第10屆立法委員報到日，民眾黨立委高虹安（紅圈旁紅衣者）走紅毯入場，李忠庭（紅圈者）一路跟隨拍攝。中央社記者郭日曉攝 109年2月1日
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