高虹安住院 李秉穎：打點滴恢復體力無學術根據

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（中央社記者沈佩瑤、郭宣彣台北10日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安住院，國立台灣大學醫學院附設醫醫師李秉穎今天說，沒體力吊點滴沒學術根據，點滴多半是食鹽水、電解質等，效果跟喝運動飲料差不多。

高虹安昨天說，最近在立法院問政、也要準備大量資料，睡得少、飲食不正常，就醫接受相關治療，留院並注射點滴。

李秉穎上午接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，雖然一般人看打點滴像重症，但打點滴不一定是生病，像小孩子打點滴有時是「脫水」，如輪狀病毒上吐下瀉，可能危及生命，這時打點滴不是補充營養。其實點滴裡營養成分很少，主要補充水及電解質。

他說，打點滴好處是可強迫休息，也有一種狀況是一天要打好幾次藥物，透過點滴維持打藥路徑；醫師不會因精神不好、體力不支等原因就讓病人注射點滴。

至於高虹安昨天還前往新竹縣政府與新竹縣長楊文科會面，李秉穎表示，「吊點滴還能出來就表示還好」，有全民健康保險後，開始釐清打點滴迷思，現在如果沒生病跑去打點滴都要自費。

高虹安競選團隊表示，高虹安已出院，但身體尚未完全恢復，今天以私人拜會請益行程為主。（編輯：李明宗）1111110