林耕仁：高虹安疑將公費助理加班費當個人小金庫[影]

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中國國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）7日舉行記者會，質疑對手台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安，是否將辦公室公費助理加班費當個人小金庫使用？希望高虹安不要閃躲，說清楚。中央社記者郭宣彣攝 111年11月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）中國國民黨新竹市長參選人林耕仁今天質疑台灣民眾黨競選對手高虹安，是否將辦公室公費助理加班費當個人使用小金庫？是否要求公費助理上繳款項，做為個人使用支出費用？

林耕仁上午舉辦記者會表示，根據吹哨者提供的民眾黨籍立法委員高虹安辦公室內部資料，從民國109年3月開始，高虹安剛任立委不久，到同年12月底，多名高虹安辦公室助理須入金到辦公室帳戶，每次金額從新台幣1萬元到7萬4169元不等，帳目記載非常詳細。

他說，經計算這期間助理共上繳87萬5861元，已接近高虹安辦公室這段期間可申請公費助理加班費最高上限93萬3592元。

支出方面，林耕仁表示，包括治裝費（委員洗頭及購買產品）、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品、黑糖薑母茶、卸妝棉補充包、購買書籍「面試郭台銘：面對面，看見鏡頭外最真實的他」、職業棒球票、委員三餐、計程車資及田中馬贊助金。

此外，林耕仁說，還有與民眾黨秘書長餐敘餐費、與某某院長聚餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費、黨團三長辦公室餐敘及增聘其他助理薪資和獎金等。

林耕仁表示，其中有2筆分別為8萬元及8萬8000元支出名目是「給某位英文名開頭J之助理」，根據留存的領據可見，是李姓前助理領走現金。

林耕仁（圖）7日記者會的背板顯示，高虹安辦公室資料有8萬8000元支出名目是「給某位英文名開頭J之助理」。（圖取自facebook.com/linkenjeng.tw）

他說，為何辦公室公費助理須入金到辦公室帳戶？為何大部分支出都是高虹安個人使用？為何支應涉及民眾黨秘書長、黨團三長或黨團座談會相關費用及黨代表登記費？為何李姓前助理可直接領走16萬8000元？

林耕仁表示，如果這些質疑屬實，已涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪；如果不是，須請高虹安解釋這些支出來龍去脈，希望高虹安不要閃躲，說清楚。

民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹稍早接受媒體聯訪表示，林耕仁已提更多問題，請高虹安面對質疑，誠實回答才是上策。

截至發稿時，高虹安競選團隊仍未回應相關質疑。（編輯：李明宗）1111107