柯文哲指台北新竹選民水準高 稱棄保效應會變弱

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民眾黨主席、台北市長柯文哲（前中）6日到新竹縣市輔選，他受訪表示，台北及新竹的選民素質水準高，「棄保效應會越來越差」。前右為民眾黨新竹市長參選人高虹安。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月6日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）台北市長選舉電視辯論會昨天舉行，民進黨台北市長參選人陳時中提及棄保說。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，台北及新竹的選民素質水準高，「棄保效應會越來越差」。

柯文哲今天到新竹縣市輔選，上午先陪同民眾黨新竹市長參選人高虹安到廟宇參拜，下午出席同黨籍新竹縣議員參選人舉辦活動，拉抬民眾黨在新竹縣市的聲勢。

柯文哲接受媒體聯訪，記者提問，昨天的台北市長選舉電視辯論會中，有提到棄保議題，國民黨台北市長參選人蔣萬安及無黨籍台北市長參選人黃珊珊都未正面回應。柯文哲是否擔心在新竹市與台北市發生棄保？

對此，柯文哲指出，台北及新竹在台灣都算是選民素質水準最高的，「棄保效應會越來越差」，台北市自認為是中間選民已超過50%，他還沒看過新竹市的數據，認為意識形態困擾台灣政壇已久。

記者再問，前高雄市長韓國瑜昨晚到新竹市為國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，是否擔心會因此拉抬藍營聲勢，造成竹市選情變成藍綠對決？

柯文哲回答，他與韓國瑜很熟，知道韓國瑜會受邀到許多場合。

高虹安對此指出，新竹市很難成為藍綠對決，從最近幾次選舉的情況來看，新竹選民的自主性高，傳統政黨動員的影響程度有限，剩下的時間她會勤走基層，將理念與願景向更多人分享。

針對陳時中今天將到新竹市合體民進黨新竹市長參選人沈慧虹，柯文哲表示，「是不是認為自己選情很穩？可以那麼閒得到處跑。」他建議陳時中還是努力把台北選戰顧好。

記者詢問，未來黃珊珊是否會與高虹安合體，拉抬選情？對此，柯文哲指出，黃珊珊選台北市長，當然會以她的選舉優先，還有很多台北市的民眾黨小雞需要順便照顧。

對於選前1週柯文哲是否會請假進行南北輔選的提問，柯文哲回應，「要先問幕僚」。

另外，前台北縣長周錫瑋昨晚出席林耕仁造勢活動助講時指稱，「台積電要離開台灣，民進黨要逼著台積電到美國去。」

對此，高虹安指出，美國有晶片法案，確實會在政策上祭出誘因，讓台灣的高科技產業到美國設廠，對台積電來說「賠錢生意沒人做」，她認為政治不應干預太多，讓經濟、產業自由發展較好，不應預設太多政治陰謀。（編輯：戴光育）1111106