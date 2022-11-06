蔡英文：鄭運鵬能守護農漁民 讓桃園農業發展更好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬農會、漁會、農田水利會及休閒農業區後援會，6日舉行成立大會，吸引許多支持者到場參與。中央社記者葉臻攝 111年11月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天舉行多場後援會成立大會；總統蔡英文出席時說，鄭運鵬能守護農漁民、休閒農業區的權益，未來能當農漁民的靠山，讓桃園農業發展得更好。

鄭運鵬農會、漁會、農田水利會及休閒農業區後援會，以及鄭運鵬青埔高鐵特區後援會及新住民後援會，今天分成上、下午，先後舉行成立大會。

蔡英文上午出席後援會成立大會時表示，政府許多計畫，都要感謝農、漁民的支持和參與，未來要繼續努力，一起拚更多計畫，守護農業、守護國家的根本。

蔡英文說，桃園的竹圍漁港，是重要的觀光漁港，這幾年來桃園市政府、中央都投入整建，重要的目標就是要帶動產業發展，包括竹圍漁港、永安漁港等，未來鄭運鵬也會接手各項計畫，做得更好。

蔡英文也說，去年台灣遇到百年大旱，農民灌溉用水受到影響，桃園調整了補償、抗旱的措施和做法，幫助農民穩定生計，也因為抗旱措施發揮了效果，成就桃三灌區的奇蹟。

蔡英文表示，龍潭科學園區第3期計畫啟動，也是因為桃園市長鄭文燦的努力、鄭運鵬找資源幫忙，和行政院長蘇貞昌的領導力，才能讓桃園產業往前走。

蔡英文說，鄭運鵬未來能當農漁民靠山，加碼補償金、增加休閒農業區、推動農業轉型，讓桃園農業發展得更好。

鄭運鵬致詞時說，鄭文燦8年來是農民、漁民的靠山，接下來，換他當市民的靠山；桃園在進步，不要走回頭路，未來對農漁民、休閒農業區補助會再增加，讓大家更願意從事農業，也會增加合作，讓銷路更方便。（編輯：陳仁華）1111106