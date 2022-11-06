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鄭運鵬：最後衝刺要擴大領先 對勝選非常有信心

2022/11/6 13:42
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（中央社記者葉臻桃園6日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，最後1個月要擴大領先差距，會比之前2個半月更衝刺、努力，民調趨勢上他們快速接近、最後這段時間他們拉大差距，對勝選非常有信心。

鄭運鵬上午舉行農會、漁會、農田水利會及休閒農業區後援會成立大會後接受媒體聯訪，針對總統蔡英文今天連續陪他進行3場行程，他說，最後1個月要擴大領先差距，在這最後衝刺期，很高興蔡總統跟行政院長蘇貞昌都留比較多的時間在桃園。

鄭運鵬說，未來護國群山進駐到桃園，也會跟航空城、桃園的發展連動，也讓市民看到，中央到地方一起合作出來的好成績，一回頭就落後了。

針對民調部分，鄭運鵬說，不重數字但重視趨勢，趨勢上他們快速接近，最後這段時間他們拉大差距，對勝選非常有信心。

鄭運鵬也說，他到現在跑了1000多場行程，這次桃園市是一個正在進步、不走回頭路的選舉，對他來說這是責任，未來可能還有好幾百場行程，接下來1個月會比之前的2個半月更衝刺、更努力，希望、也相信選舉當天會有好成績。（編輯：陳仁華）1111106

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