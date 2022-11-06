高虹安遭疑詐領助理費 調查局：行政中立辦案

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（中央社記者劉世怡台北6日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立法委員高虹安遭質疑詐領立法院助理費。調查局今天表示，尚未約詢檢舉人或關係人，北機站會秉持行政中立依法辦理，絕無對外透露相關案情。

新竹市長選舉選情白熱化，國民黨參選人林耕仁質疑對手高虹安助理爭議，民眾黨今天召開記者會，質疑只有國家機器才有能力如此踐踏個資法，呼籲林耕仁不要被暗黑勢力操弄，成為民進黨的打手，檢調也要說明資料為什麼會外洩。

調查局今天發布新聞稿指出，本案原是台北市調查處接獲民眾檢舉資料後報局立案，並由局本部發交新竹市調查站辦理，但是考量新竹站選舉查察任務繁重，再轉由北部地區機動工作站接辦。

調查局指出，本案自發交北機站辦理後，即依既定的偵查計畫進行相關蒐證作為，尚未約詢檢舉人或其他關係人；北機站將秉持行政中立的立場依法辦理，並嚴守偵查不公開原則，絕無對外透露相關案情，部分媒體報導與事實不符，因此鄭重澄清。

高虹安2日發布聲明稿表示，已整理大量證據證明前助理任職期間，確實執行許多立委助理工作，無論立法院辦公室事務、地方上民眾服務等，在職期間確實恪盡助理該做的職責，許多人證、物證可證明。

高虹安說，見過前助理實際執行助理工作的人證很多，都是不容造假的鐵證，合法、合規領取該有的薪酬，所有證據都能清楚顯示絕無詐領助理費或掛名人頭助理。

此外，新竹地檢署日前證實，已受理民眾告發案件，分為他字案調查中。（編輯：李錫璋）1111106