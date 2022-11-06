陳時中赴竹市輔選 讚沈慧虹溫暖專業適合當市長

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）6日與台北市長參選人陳時中（右）合體，一起在新竹市展開車隊掃街，陳時中稱讚沈慧虹的溫暖適合當「地方父母官」。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月6日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民進黨新竹市長參選選人沈慧虹今天與台北市長參選人陳時中合體，舉辦醫界後援會見面會與車隊掃街。陳時中致詞稱讚沈慧虹的溫暖適合當「地方父母官」。

「沈慧虹醫界後援會相挺陳時中」活動今天在沈慧虹競選總部舉行，現場超過百名支持者相挺，隨後沈慧虹與陳時中一起登上「戰車」，展開竹市大街小巷的車隊掃街。

陳時中致詞表示，擔任部長時，與新竹市在社會安全網、電腦資訊化與長照等議題上互動熱切，他也曾與時任副市長沈慧虹拜訪新竹市的百年人瑞，因沈慧虹的溫暖，與老人家對話的專業熱情，讓他一度誤以為沈慧虹是社福專長出身，「她有溫暖的心，適合當地方父母官。」

陳時中說，當初防疫嚴峻時期，中央擔心新竹市產生防疫破口，將會影響世界產業，因此特別請時任醫福會執行長王必勝到新竹查看疫情狀況，結果晚上就接到回報「新竹都做好了」，陳時中回憶，也是在那時對前市長林智堅與沈慧虹的合作留下很深印象。

沈慧虹說，過去2年的防疫工作，新竹市都與中央密切合作，陳時中也一路支持新竹，近日新竹市立馬偕兒童醫院正式營運，還有未來新竹台大分院湳雅院區擴院，都是在陳時中擔任衛福部長期間見證、推動，未來台北市、新竹市要一起合作，讓城市大步向前。（編輯：李錫璋）1111106