楊文科市場掃街拜票 攤商贈好彩頭支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

爭取連任的新竹縣長楊文科（前右）6日連續到竹北地區3處市場拜票，攤商預祝當選。（楊文科競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）爭取連任的新竹縣長楊文科今天連續到竹北地區3處市場拜票。晚間出席新竹縣醫師公會慶祝大會，頒發防疫貢獻獎給各大醫療院所，預祝醫師節快樂。

楊文科競選總部提供新聞稿表示，楊文科上午接連到新社市場、竹仁市場及仁義市場拜票，攤商熱情握手為其加油，還有攤商送上蘿蔔、包子及粽子，預祝順利連任。

楊文科於稿中表示，今天到市場拜票感受到鄉親的熱情，這股力量會激勵他更努力向前行，也感謝攤商提出一些建議，如市場周邊的停車問題，未來會和竹北市公所一起積極協助解決。

此外，新竹縣醫師公會今晚舉行慶祝餐會，提前慶祝11月12日的醫師節，楊文科受邀到場，頒發防疫貢獻獎給各大醫療院所，並預祝醫師節快樂。

新竹縣政府衛生局提供新聞資料指出，感謝新竹縣醫師公會在防疫期間號召基層診所醫師，啟動縣內社區篩檢站、快篩陽性判讀、視訊診療、居家照護及協助疫苗施打等，給予縣府及衛生局團隊莫大的支援，一同守護新竹縣民的健康，讓縣民能夠安心過生活。（編輯：李錫璋）1111106