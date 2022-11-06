蔡英文：桃園選情拉鋸 團結就會勝選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左3）6日舉行多場後援會成立大會，民進黨主席、總統蔡英文（前左4）和桃園市長鄭文燦（前左5）等人出席站台。（鄭運鵬團隊提供） 中央社記者葉臻傳真 111年11月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天舉行多場後援會成立大會；總統蔡英文出席時說，桃園選情拉鋸，但相信團結就會勝選，鄭運鵬能延續桃園市長鄭文燦施政，且加碼讓桃園更好。

鄭運鵬農會、漁會、農田水利會及休閒農業區後援會，以及鄭運鵬青埔高鐵特區後援會及新住民後援會，今天分成上、下午，先後舉行成立大會，蔡總統和鄭文燦皆前往站台。

蔡英文下午出席後援會成立大會時表示，桃園選情非常拉鋸，確實很緊繃，但她有信心，只要團結在一起、奮力一搏，一定會贏得這場選舉。

蔡英文說，現在的青埔，就是桃園進步的象徵，過去8年，鄭文燦帶領桃園、建設青埔，打下穩固基礎，未來還有很多重大建設的規劃，一定要讓正確的人選繼續做，讓強棒來接棒，這個人就是鄭運鵬。

蔡英文也說，桃園的新住民人口是全國最多，中央和地方都非常重視新住民，鄭運鵬也非常關心新住民權益，相信鄭運鵬一定會照顧青埔，也照顧新住民，延續鄭文燦施政，而且還加碼、加量，讓桃園更好、青埔更好。（編輯：陳仁華）1111106