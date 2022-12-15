林耕仁：選前遭棄保 黨中央應懲處違反黨紀者

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參選新竹市長失利的國民黨新竹市議員林耕仁（圖）15日召開記者會，不僅說明選舉時遭到團隊人員的背叛，以及選後還被攻擊為綠營側翼、被民進黨收買等傳言，全面澄清，要請黨中央針對違反黨紀的黨員做出懲處。中央社記者郭宣彣攝 111年12月15日

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（中央社記者郭宣彣、劉冠廷新竹市15日電）參選新竹市長失利的新竹市議員林耕仁今天表示，選前遭黨員操作棄保，選後還被惡意攻擊為綠營側翼，要請黨中央針對違反黨紀的黨員做出懲處，不能當作沒看見。

國民黨文傳會副主委林家興表示，選舉當中的考紀案件，目前都由地方黨部陸續回報到中央考紀會當中，會依照相關規章妥善處理，捍衛黨紀與黨員應有的權益。

國民黨新竹市議員林耕仁日前代表國民黨競選新竹市長失利，今天在國民黨議會黨團總召陳治雄、議員陳慶齡陪同下召開記者會，不僅說明選舉時遭到團隊人員的背叛、以及選後還被攻擊為綠營側翼、被民進黨收買等傳言，全面澄清。

林耕仁說，謠言內容包含，林耕仁與民進黨立法院黨團總召柯建銘，早就談好利益輸送，還有，柯建銘給林耕仁新台幣2.3億元工程等，以及，他的競總發言人陳治雄與民進黨合作，花錢跟柯建銘購買新竹市長當選人高虹安的相關資料等。

林耕仁表示，有關高虹安助理費爭議等資料，都是來自高虹安辦公室的吹哨者，與其他人無關，但他的團隊卻被有心人士抹黑為綠營側翼，甚至被造謠是「選假的」，都是不實指控，讓人感到生氣。

林耕仁指出，這些謠言源於選舉利益操作的得利者，他們為合理化背叛黨的行為，當起謠言製造機，編造各式謠言，而他無論面對任何困境，始終代表國民黨奮戰到底。

林耕仁表示，今天針對這些謠言提出澄清與譴責，而有關對於他的抹黑造謠，部分已經進入法律程序，此外，也在網路上發布惡意攻擊者，後續會採取法律行動。

林耕仁指出，「黨有黨格，黨紀不存何以為黨」，對於在選舉過程中違反黨紀的黨員，黨中央不能當作沒看見、不處理。（編輯：方沛清）1111215