獲頒竹北市長當選證書 鄭朝方：優先解決交通問題

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新竹縣政府8日舉辦第20屆縣議員及第19屆（竹北市第10屆）鄉鎮市長當選人當選證書頒發儀式，新竹縣長、新竹縣選舉委員會主任委員楊文科（左）擔任頒發人，竹北市長當選人鄭朝方（右）接下當選證書。中央社記者郭宣彣攝 111年12月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣竹北市長當選人鄭朝方今天表示，未來上任優先要找出解決竹北交通的方式，盼擔任有效率的市長，提供溝通平台，解決民眾塞車問題。

新竹縣政府舉辦第20屆縣議員及第19屆（竹北市第10屆）鄉鎮市長當選人當選證書頒發儀式，新竹縣長、新竹縣選舉委員會主任委員楊文科擔任頒發人，竹北市長當選人鄭朝方接下當選證書。

楊文科致詞表示，恭喜各當選人獲民眾支持，這張證書代表民眾託付，是責任也是承擔，過去4年來，新竹縣政府攜手新竹縣議會、鄉鎮市長、議員，順利完成階段性任務，未來，一起為竹縣繼續努力。

會後，鄭朝方接受媒體聯訪表示，新竹生活圈，上下班車潮多，尤其，新竹縣在竹北市的交通問題嚴重，上任後將盡快拜訪楊文科等首長，盼能找出解決竹北交通的方式，讓民眾上下班能通行順暢，避免嚴重塞車。

鄭朝方說，上任後也要尋覓人才，面對未來各項環境議題，像是公園、路平、燈亮等基礎公共設施，都要延攬合適人員協助維護管理。（編輯：方沛清）1111208