更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲2/300
首頁 / 地方

竹市府小內閣人事 高虹安：以新竹在地人才為主

2022/12/5 15:27（12/5 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院教育及文化委員會5日考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、立委高虹安（右1）受訪時被問及小內閣人事，她表示，徵詢對象如台北市長柯文哲帶領的北市府團隊中，優秀事務官等人才，但仍會以新竹在地人才為主。中央社記者郭宣彣攝 111年12月5日
立法院教育及文化委員會5日考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、立委高虹安（右1）受訪時被問及小內閣人事，她表示，徵詢對象如台北市長柯文哲帶領的北市府團隊中，優秀事務官等人才，但仍會以新竹在地人才為主。中央社記者郭宣彣攝 111年12月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市長當選人高虹安今天被問及小內閣人事表示，徵詢對象如台北市長柯文哲帶領的北市府團隊中，優秀事務官等人才，但仍會以新竹在地人才為主。

立法院教育及文化委員會今天考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、立委高虹安出席，媒體問及有關小內閣人選？高虹安接受媒體聯訪表示，最近確實在進行小內閣人事相關布局。

高虹安說，人事布局包含有局處首長等，目前仍在尋覓中，也不排除像柯文哲帶領的台北市政府中，有些優秀的事務官，以及其他縣市事務官，都有徵詢，但仍會以新竹在地人才為主。

媒體問及副市長的人選？高虹安表示，希望找到懂得新竹市產業、有經驗的副市長人選，且沒有黨派之分，目前，確實有幾名人選在徵詢中，若有好結果再跟大家說明。

有關跨年計畫的安排，高虹安說，目前，確實有很多行政程序，正與新竹市政府對接中，跨年行程會與市府團隊討論，盼能符合民眾期待。（編輯：張銘坤）1111205

#高虹安
#柯文哲
#新竹
高虹安
台積電1奈米廠落腳龍科 竹科：先導計畫已報行政院 全台縣市首長當選名單 中選會公告一次看
柯文哲
小內閣人事 蔣萬安再提燜飯說：等久一點才會香 與蔣萬安市政交接 柯文哲點名淨零碳排與財政紀律
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民進黨敗選 鄭文燦：廣泛對話、檢討反省無上限