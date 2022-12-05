竹市府小內閣人事 高虹安：以新竹在地人才為主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院教育及文化委員會5日考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、立委高虹安（右1）受訪時被問及小內閣人事，她表示，徵詢對象如台北市長柯文哲帶領的北市府團隊中，優秀事務官等人才，但仍會以新竹在地人才為主。中央社記者郭宣彣攝 111年12月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市長當選人高虹安今天被問及小內閣人事表示，徵詢對象如台北市長柯文哲帶領的北市府團隊中，優秀事務官等人才，但仍會以新竹在地人才為主。

立法院教育及文化委員會今天考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、立委高虹安出席，媒體問及有關小內閣人選？高虹安接受媒體聯訪表示，最近確實在進行小內閣人事相關布局。

高虹安說，人事布局包含有局處首長等，目前仍在尋覓中，也不排除像柯文哲帶領的台北市政府中，有些優秀的事務官，以及其他縣市事務官，都有徵詢，但仍會以新竹在地人才為主。

媒體問及副市長的人選？高虹安表示，希望找到懂得新竹市產業、有經驗的副市長人選，且沒有黨派之分，目前，確實有幾名人選在徵詢中，若有好結果再跟大家說明。

有關跨年計畫的安排，高虹安說，目前，確實有很多行政程序，正與新竹市政府對接中，跨年行程會與市府團隊討論，盼能符合民眾期待。（編輯：張銘坤）1111205