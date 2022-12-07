北市小內閣籌組進度 蔣萬安：下週對外介紹第一波人事

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）傳出國民黨台北市長當選人蔣萬安將延攬前高雄市副市長李四川擔任台北市副市長，外界關心蔣萬安未來的市府人事，對此，他今天說，第一波人事安排，下星期會正式對外介紹，並盛讚李四川是全方位人才。

蔣萬安與國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天在中央黨部舉辦中山區見面會，向支持者拜票。媒體關心未來的市府人事，蔣萬安則說，第一波人事安排，下星期會正式對外介紹。

蔣萬安也說到，李四川不只是有工程專業，過去在台北市公務機關服務25年，熟悉台北市政，也擔任過新北市、高雄市副市長、行政院秘書長，具備豐富的行政經驗，沉穩、精準的市政判斷，還有調和鼎鼐、溝通協調，都有助於未來跨縣市的合作，也是北市目前最需要的全方位人才。

至於王鴻薇遭遇電話恐嚇，蔣萬安則說，他絕不允許黑暗勢力染指台北，民主與法治是大家引以為傲的生活方式，更是不可動搖的普世價值，這恐嚇電話已經踩到民主與法治的紅線，不只台北市民，相信全台灣的民眾都不能接受。

蔣萬安強調，他要警告這通電話背後的黑暗勢力，已經引起社會公憤，面對黑道目無法紀，如此囂張的態度，不但不能退讓，反而要更強勢、鐵腕來對抗，他要呼籲治安機關，儘速調查，未來他上任市長後，也一定會追究到底，擦亮台北市首善之都的招牌。

對於遭質疑恐嚇電話是自導自演，王鴻薇在受訪時表示，有錄音檔，也已報案，現在警方正全力追查中，她不會去管這些政治口水，可能民進黨有些人始終不了解，若受到黑道威脅時，會處在什麼樣的狀況下，因此還是拜託警方全力偵辦，希望能讓事情水落石出。

王鴻薇也說，非常感謝分局派隨扈跟著她，而她非常嚴肅面對接到恐嚇電話，至於是誰做的，她目前不會去做指涉，因為警方還在偵辦中，而這次她提供精確的時間與錄音檔，有助於警方偵辦案件。（編輯：翟思嘉）1111207