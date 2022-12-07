王鴻薇遭恐嚇 警政署長：專案追查、加強人身保護
2022/12/7 12:19（12/7 17:30 更新）
國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇遭電話恐嚇，警政署長黃明昭（前左）7日表示，北市警局已受理報案，警方已成立專案小組追查，並加強其人身安全保護。中央社記者黃麗芸攝 111年12月7日
（中央社記者黃麗芸台北7日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇遭電話恐嚇「可能開槍」。對此，警政署長黃明昭今天表示，北市警局已受理報案，警方已成立專案小組追查，並加強其人身安全保護。
王鴻薇今天在臉書發文表示，辦公室助理昨天接到恐嚇電話，內容說「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，隨後已向北市警方報案。
黃明昭上午出席刑事局「修法嚴懲聚眾鬥毆 淨化社會治安環境」記者會，媒體聯訪詢問如何看王鴻薇遭電話恐嚇一事？
他表示，王鴻薇的助理接到電話後已向北市警局報案，現已成立專案小組追查中，同時也會對王鴻薇的人身安全加以注意保護。
受理案件的台北市警察局信義分局今天也透過新聞稿說明，昨晚接獲王鴻薇偕同其助理報案，稱接獲恐嚇電話，已立即組成專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，將儘速查緝犯嫌到案。
信義分局呼籲，民眾應保持理性，展現民主風範，切勿有違法言行，警方將依法嚴辦，絕不寬貸。
另外，媒體會中還追問，檢警出入台北市「88會館」爭議事件，據傳涉洗錢、貪瀆等案的「88會館」負責人郭哲敏逃至新加坡，相關偵辦進度為何？以及有被害人稱遭郭哲敏的小弟強押到彰化，事後向新北市警方報案，卻被要求和對方和解？是否確有此事。
黃明昭表示，此案已透過警察聯絡官接洽國外當地執法單位，目前知道法務系統也透過司法互助運作接洽當地國。
同時，吳姓民眾在臉書發文內容也有向警政署檢舉，有敘述到相關內容，已經併案報請檢察官偵辦。（編輯：李錫璋）1111207
國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（左）7日拜訪國民黨台北市松山信義區黨部，會前接受聯訪表示，議會辦公室接獲恐嚇電話，稱會開槍，團隊已向警方並申請隨扈。中央社記者郭日曉攝 111年12月7日
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