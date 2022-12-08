王鴻薇拋核二、三延役 綠盟提4點不可行理由

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（中央社記者張雄風台北8日電）綠色公民行動聯盟今天表示，台北市第3選區立委補選國民黨參選人王鴻薇提出「核二、核三延役」政見，說法「既不負責、也不專業」，並提出4點核電延役不可行的理由與依據。

綠盟發布聲明稿指出，首先，核二廠的1號機已於2021年12月除役，2號機即將於2023年3月除役；核三廠1號機將於2024年7月除役、2號機2025年5月除役；依法核電廠若要延期必須於屆期有效日期前5年提出申請與審核，申請時效已過。

綠盟說，第2點，2021年7月，核二廠1號機提前停機，最大的原因就是「核廢料無處安放」，核二廠的「露天乾式貯存設施」無法通過新北市政府「營建工地逕流廢水污染削減計畫」審查，用過的燃料棒（核廢料）已放滿燃料池無法移出。

也就是說，核二廠已經沒有空間存放燃料棒，客觀上沒有可延役的空間；「露天乾式貯存設施」尚未興建，且爭議大，核廢料沒處放就沒有延役的可能。

綠盟提到，第3點，台灣目前僅有低階核廢料最終處置場的選址條例，但是在地方政府消極反對拒絕執行的情況下，程序早已停滯多年，高階核廢料更是連最終處置場的選址條例都尚未制定，根本無法可循，目前只停留在計畫研究階段。

最後，綠盟駁斥，王鴻薇說「支持延役核電是與國際接軌」是嚴重誤導。根據最新「2022世界核能產業現狀報告」（The World Nuclear Industry Status Report 2022）指出，核電於2021年在全球商業總發電量的占比已下降至9.8%，也就是首次低於10%，此一數字已是40年來最低點，相較於1996年核電在全球總發電量占比的高峰17.5%，更是大幅下降40%。

綠盟表示，除非王鴻薇身為台北市第3選區立委補選參選人，願意提出台北市是否願意考慮放置核廢料的政見，主動爭取成為核廢料最終處置場的預定場址，才有政策解套的可能，而非只是譁眾取寵。（編輯：陳政偉）1111208