遭質疑多次出席中國官媒節目 王鴻薇：政治操作

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曾被中國關押5年的李明哲在臉書表示，王鴻薇身為台北市議員公職人員，卻多次被邀請出席中國的中央官媒節目。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（圖）10日到大直市場拜票時受訪表示，這是政治操作。中央社記者徐肇昌攝 111年12月10日

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（中央社記者劉建邦台北10日電）曾被中國關押5年的李明哲在臉書表示，王鴻薇身為台北市議員公職人員，卻多次被邀請出席中國的中央官媒節目。國民黨籍台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇說，這是政治操作。

王鴻薇今天上午前往大直市場掃街拜票，由國民黨台北市議員當選人柳采葳陪同，會前受訪，媒體問及台灣非政府組織工作者李明哲日前在臉書（Facebook）發文提到，王鴻薇身為台北市議員的公職人員，卻多次被邀請到中國的中央黨媒，出席對台統戰的電視節目海峽兩岸。

王鴻薇對此回應，她非常同情李明哲的遭遇，但關於領導人稱謂的議題，當然是政治操作，且最近很多媒體人提到總統府網站過去也曾使用領導人稱謂，卻無人批評，此議題是政治操作。

媒體詢問，針對台北市第3選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農提到松山機場遷移政見的看法。王鴻薇表示，松山機場遷移改建牽涉範圍很大，松山機場是軍民兩用的機場，且中央相關單位都未提出遷建的規劃及可行性評估報告。

王鴻薇說，吳怡農發布政見檔案做得很漂亮，卻沒提到軍用機場問題，吳怡農自許是國安專家，應該要國防部討論，這樣也可讓國防部長邱國正認識吳怡農，若吳怡農不知道松山機場是軍民兩用機場，也可請國防部幫忙補課。

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媒體詢問，吳怡農昨天受訪時向媒體致歉，王鴻薇指出，肯定吳怡農願意致歉，但吳怡農應注意情緒管理，希望能真心了解媒體工作辛苦。

媒體問及，何時找台北市長當選人蔣萬安陪同掃街，且為何掃市場行程未找同黨籍北市議員葉林傳陪同？王鴻薇表示，蔣萬安近期會出面協助輔選，因她是女性且是母親，所以掃市場行程會先找女性民意代表陪同，這樣比較容易與女性選民打成一片，且後續仍會全力衝刺，希望選民幫助她贏得勝利。（編輯：李錫璋）1111210