李明哲：政治人物上央視統戰節目 羞辱台灣主權

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲今天點名，台北市議員王鴻薇等政治人物上央視專門針對統戰的節目「海峽兩岸」，這是羞辱台灣自身主權，這是不正確的決定。

李明哲日前在臉書表示，在中國監獄學習過程中，常常被迫收看「海峽兩岸」，「節目有一些固定的台灣朋友獲邀『代表』台灣人的聲音，例如：唐湘龍、陳鳳馨、王鴻薇、游梓翔、賴岳謙、邱毅、黃智賢」。

今天李明哲出席由台權會等民間團體主辦的「人權頑固分子．串連民主同盟．拒絕跨境鎮壓」的記者會，他在會前接受媒體聯訪時做上述表示。

李明哲說，這不是王鴻薇的個人問題，還有很多台灣政治人物去上央視這個專門針對台灣統戰的節目「海峽兩岸」。

他認為，「主要是為甚麼要去上這個（節目）？」並指這是專門對台灣統戰，附和中國對台政策並背書的節目。

李明哲指出，台灣任何政治人物去上這個節目，基本是在羞辱台灣自身的主權，在中國試圖侵略台的狀況下，這樣做是不正確的決定。

公民組織「台灣民主實驗室」日前發布涵蓋82個國家地區的「中國影響力指數」，台灣在媒體和社會領域受中國影響的程度排名第一。

李明哲對此表示，中國對台灣的介入不可能是很直接的。比如，台商在中國有投資，之後回到台灣經營媒體，「那些報導是很有可能有偏差的」。

他進一步說，長期上「海峽兩岸」的人，在台灣特定媒體也有特定的政論節目。如果注意看這些政論節目，其散播的觀點也是附和中國對台的宣傳，包含宣傳台積電去美國投資是「去台化」等相關言行，這是民眾要警惕的。

國民黨立委費鴻泰日前受訪表示，2024年總統大選是選擇戰爭或和平的選舉，被問及選國民黨能否避免戰爭？他說，按照中國說法，避免戰爭是要接受「一國兩制」，「接受『一國兩制』也可以避免戰爭，但真的對台灣好嗎？我們真的需要嗎？」（編輯：曹宇帆）1111210