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李明哲獲釋返台
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李明哲獲釋返台5/12

關押中國5年 李明哲：高調救援讓威權政府忌憚

2022/5/10 14:54（5/10 15:43 更新）
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在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（左）日前返台，經隔離防疫期滿後，10日在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日
在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（左）日前返台，經隔離防疫期滿後，10日在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日
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（中央社記者李雅雯台北10日電）NGO工作者李明哲被中國當局關押5年獲釋，今天是返回台灣後首次公開露面。李明哲說，只有高調救援才能讓威權政府有所忌憚。

李明哲被中國當局依顛覆國家政權罪判刑5年，在4月15日返抵台灣，經過防疫隔離，今天上午在立法院召開返國記者會，這也是李明哲返回台灣後第一次公開露面。李明哲對於5年來國、內外人士奔走救援表達深切感謝。

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居2019年入境中國後失蹤，其被指控「涉從事危害國家安全的犯罪活動」逮捕，判處1年10個月；他在去年服刑期滿，由於被加剝奪政治權利2年附加刑，未能離境中國返台。

李明哲認為，高調救援才能讓威權政府有所忌憚，外部國際救援的確能夠對中國獄中政治犯產生絕對性的改變。

他說，對於李孟居所觸犯內容不太清楚，甚至不太知道他究竟做了什麼事情，偵訊、審判都沒有公開，最初了解是李孟居找人私下處理，或許這就是救援方式不同有了不同結果。

李明哲的妻子李凈瑜說，為了救援李明哲而尋求前民進黨主席施明德協助，當時他就給了5個營救原則。

第一，不能向迫害者低頭求饒，因為向迫害者低頭求饒，只會滿足其氣焰，無助於救援，後遺症是後患無窮。

第二，獨裁政權下，法律只是玩物，不要聘請律師、參與非法審判，依法論法只會讓受害者愈陷愈深，透過法律合法化所有罪刑。

第三，堅守國家主權地位，絕不背叛台灣，不能迎合中國立場，不能為了討好中國，做出傷害台灣主權言行。

第四，維護受害者尊嚴和榮譽。

第五，救援行動愈公開，受害者愈安全。

媒體提問，感謝名單中未見民進黨政府，這是因為民進黨政府不願意有角色還是確實沒有角色。

李明哲回應，營救政治犯是人道事業，國家應該以主權和尊嚴為首要第一考慮，並非每次都可以顧及到每個人，「我已經感受到蔡英文政府對我的營救了」。（編輯：陳沛冰）1110510

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