李明哲返國首次露面 妻哽咽：感謝大家沒有忘記[影]

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在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（左）日前抵返台灣，10日上午由妻子李凈瑜（右）陪同在立法院舉行記者會，向大眾與媒體表達感謝。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日

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（中央社記者李雅雯台北10日電）NGO工作者李明哲返回台灣首次公開露面，李明哲妻子李凈瑜說，將回歸工作、生活，這是最後一次在記者會上公開發言，對於外界救援行動深深感謝，「感謝大家沒有忘記李明哲」。

李明哲被中國當局依顛覆國家政權罪判刑5年，在4月15日返抵台灣，經過防疫隔離，今天上午在立法院召開返國記者會，這也是李明哲返回台灣後第一次公開露面。李明哲、李凈瑜都身穿白色上衣，在李凈瑜牽著手帶領下，兩人步入會場。

李凈瑜率先發言，語帶哽咽堅定地說出「我的先生終於回來了」，由於國內、外人士關切和奔走，讓李明哲所受到的對待可以被世人知道，李明哲經歷了這5年仍沒有被忘記。

李凈瑜說，李明哲出事後，為了營救工作尋求了前民進黨主席施明德協助，那時獲得兩個建議方向，一個是全面妥協，卑微地私下和中國交換條件，這還不一定會實現；二是有尊嚴地和中國抗爭，維護李明哲性命，這需要代價。

「我要李明哲這一個完整的人回來，有完整的靈魂，不是軀殼」，李凈瑜選擇了後者。

李凈瑜說，救援過程中數度對自己有懷疑、質疑，作為李明哲的另一半，必須要捍衛李明哲的尊嚴和其信奉的價值，「我不能做出配不上李明哲苦難的事情」，不跟中國低頭、絕不背叛台灣，不能背棄20年來所相信的價值。

李明哲接續李凈瑜後發言。李明哲說，由衷地感謝外界奔走，從來沒有被拋棄的感受，始終很清楚「我要回家」，那個家就是祖國台灣，一個有民主自由的國家。最為掛念的就是家人，尤其雙親年事已高，當下選擇了認罪，也是為了父母；然而父親卻在兩年前病逝。

李明哲說，可以撐過5年刑期回到台灣，台灣人和國內外人士給予的關心是最大的關鍵因素，自己和妻子對於公眾生活沒有意願，也沒有任何政治野心，接下來就是回歸工作、回到生活。（編輯：周慧盈）1110510

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲日前抵返台灣，10日上午與妻子李凈瑜（圖）在立法院召開記者會，感謝媒體與各界的關心。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（左）日前抵返台灣，10日上午由妻子李凈瑜（右）陪同在立法院舉行記者會，會中李明哲出現流鼻水狀況，李凈瑜在旁關心與協助。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日

台灣NGO工作者李明哲（左）在中國關押多年後返台，10日上午由妻子李凈瑜（右）陪同在立法院舉行記者會，李明哲在過程中出現流鼻水狀況，李凈瑜在旁協助調整口罩位置。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（左）日前返台，經隔離防疫期滿後，10日在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行返國記者會，兩人向現場媒體鞠躬表達感謝。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日