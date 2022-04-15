李明哲首發聲感謝各界：現在感受是被愛緊抱

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在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（右）15日搭乘廈門航空MF-887班機回台，上午在桃園機場經環宇商務中心通關。中央社記者葉臻攝 111年4月15日

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（中央社記者沈朋達台北15日電）李明哲今天自中國刑滿返台後，下午和妻子李凈瑜透過臉書發表聲明，感謝國內外人士及團體5年來的營救。他說，自己雖被防疫隔離，現在感受是「被愛緊抱」，而非恐怖圍困。

「尋找李明哲」臉書專頁15日下午發出一則由李明哲和李凈瑜共同署名的文章。李明哲開頭說：「我終於回到台灣，也隔著窗看到憔悴卻興奮無比的凈瑜了。」

李明哲感謝5年來營救他的國內外陌生人士，「您們的關切一直是為信仰而受苦受難者最大的力量泉源。我和凈瑜由衷感激」。

文章表示，「我們家庭的苦難結束，但中國仍有不知多少人的人權受侵犯，願他們總有解脫的一天。」又指自由是靠自己爭取的，「就像台灣人民從戒嚴統治下，以血與淚換得自由、民主與人權一樣」。願中國人民認知並學習，「祝福中國人民」。

李明哲表示，他現在還很疲憊，並對世界陌生，對疫情的肆虐竟然無感，但此時的防疫隔離和在中國的隔離有完全不同的感受，「現在我是被愛緊抱，而不是被恐怖圍困」。

文章最後表示：「從心底感謝國內外人士及團體對我的營救和關愛，無窮無盡的感恩！」

文章最後附上一長串特別感謝名單，包括已故的前總統李登輝、國內外多個人權團體與人士，大陸委員會和海峽交流基金會，以及美、英、德、荷蘭與歐盟的政治人物。

由20餘個民團組成、長期聲援李明哲的「李明哲救援大隊」也在15日刊出聲明說，待李明哲隔離檢疫期滿後，在尊重當事人及家屬意願的前提下，再視情況召開記者會。

聲明指李明哲在中國監獄的種種處境不符國際人權標準；又指中國近年實施香港國安法、迫害維吾爾人及藏人，及不斷逮捕人權工作者，再再顯示中國對言論自由和公民社會空間的打壓越來越強烈。

聲明表示，過去中國不少被釋放的律師、人權工作者的健康狀況十分惡劣，救援大隊將持續關注李明哲返台後的身心狀況。

救援大隊又呼籲中國當局儘速改善人權現況，釋放所有遭任意逮捕和拘禁的人權捍衛者。

聲明也呼籲陸委會，對在中國失蹤或任意關押的台灣個案，可做系統性盤點調查，以讓在中台人的人身自由和人權現況，可更加清楚。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，並「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑。他在14日刑滿獲釋後轉往廈門，今日上午搭機返台。（編輯：楊昇儒）1110415