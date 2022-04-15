李明哲刑滿返台 國民黨盼兩岸不要再有個案

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）在中國大陸服刑期滿的台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲，今天抵返台灣。國民黨表示，持續關切李孟居等「台諜案」；希望政府盡快找出辦法與對岸全力交涉，讓無辜者及早回台；盼兩岸都不要再有下一個「李明哲案」出現。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，以及「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑，昨天刑滿獲釋，今天自廈門抵返台灣。

國民黨晚間透過新聞稿表示，感謝過程中提供協助的各方，同時也持續對李孟居等「台諜案」表示關切，呼籲大陸有關部門能夠與台灣方面協商和溝通，充分保障當事人應有權益，並以公開透明態度和符合程序正義作法妥善處理相關案件，也希望民進黨政府，盡快找出辦法與對岸全力交涉，讓無辜者及早回台。希望未來兩岸都不要再有下一個「李明哲案」出現。

國民黨指出，呼籲兩岸官方保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。主張台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受到保障，大陸人民在台灣也不應該受到差別對待，一直以來就是國民黨所堅持的立場。無論涉及任何案件，當事人都應該享有完整的司法人權和無罪推定的程序正義，這應該是兩岸司法所共同追求的信念與價值。

國民黨也表示，兩岸簽有「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，發生類似案件時，政府可以根據該協議第12項協助家屬探視，以及第4項向大陸方面要求進行個案協助。然而，如今兩岸關係緊張，官方溝通協商機制中斷，不僅加深雙方的不信任和疑懼，同時也讓在兩岸之間往來的數百萬人陷於權利缺乏保障的危險之中。

國民黨呼籲兩岸政府，「李明哲案」已經證明兩岸關係緊張和衝突，對雙方社會都沒有好處，同時暴露出大陸對台政策的盲點，以及民進黨政府根本無力應對的弱點。希望未來大陸能夠充分協商和溝通，保障司法人權，讓兩岸不再有「李明哲案」。國民黨也要求民進黨政府，拿出辦法，全力交涉，讓無辜者及早回台，以展現政府保護人民的決心和安定人心的能力。（編輯：林興盟）1110415