李明哲李凈瑜發聲 向美國政府及國會致謝

（中央社記者葉素萍台北19日電）台灣NGO工作者李明哲在中國關押多年後返台，美國國務院新聞發言人普萊斯推文祝賀。李明哲與妻子李凈瑜今天向美國政府及國會致謝，並感謝美國政府對台灣人權的實際維護行動，以及對李明哲的持續救援。

李明哲與李凈瑜今天透過新聞稿表示，已收到美國國務院對李明哲平安返回台灣的祝賀；這項祝賀，勾起5年來在李明哲為人權工作深陷苦難中，美國政府及國會持續對李明哲所做的關切與救援的種種。只有瀕臨窒息的人才能體會空氣的珍貴般，李明哲體驗到了。

新聞稿表示，從李明哲在中國被囚，李凈瑜不管到美國國會作證或拜訪白宮人權部門的官員，美國方面都會主動提及「台灣關係法」第2條第3款：「茲此重申維護及促進所有台灣人民的人權是美國的目標」。李明哲能夠順利平安返回台灣，在獄中也未受到過度的凌虐，與美國履行該條款息息相關。沒有讓該條款成為具文，是美台關係最珍貴的基礎。

新聞稿指出，此時此刻重提該條款中：「所有台灣人民的人權」一語，當然不是指個人，而是泛指全體台灣人民的人權。而今天台灣人民的人權受到的最大威脅，當然是來自中國數十年來對台灣人民無休止地恫嚇、叫囂及武力統一的反人權行徑。

新聞稿表示，李明哲在感謝美國政府之餘，無法不聯想並提及中國一直在侵犯「所有台灣人民的人權」及妄稱「擁有台灣主權」的事實；再一次感謝美國政府對台灣人權的實際維護行動，及對李明哲的持續救援工作。「我們夫妻能含笑奉上這份感恩，是我們的幸運！謝謝，謝謝！」（編輯：翟思嘉）1110419