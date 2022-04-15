李明哲外 至少4台人被中國控「間諜」失自由

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（中央社記者沈朋達台北15日電）台灣NGO工作者李明哲結束在中國5年的牢獄之災返台後，目前至少仍有李孟居、蔡金樹、施正屏和鄭宇欽等4名台人被中國官方指為「間諜」，遭限制自由，仍未能返台。

李明哲在中國被以「顛覆國家政權罪」囚禁5年後，15日上午自廈門搭乘班機返回台灣。

李明哲2017年在中國失去自由後，引發各界關注台灣民眾因政治案件遭中國囚禁的問題。李明哲返台後，目前至少還有李孟居等4名被北京指為「間諜」的台人仍無法回家。

台商李孟居於2019年「反送中」抗爭時前往香港，並在入境深圳時失蹤，據稱他曾拍攝中國人民解放軍在邊境集結的照片傳給友人。之後中國官方指他「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，當年10月底再以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」對他批捕。

李孟居遭拘後，陸續傳出多名台灣學者在更早之前赴中時也失聯。擔任「南台灣兩岸關係協會聯合會」主席的蔡金樹2018年7月前往中國福建參加兩岸食品交易會期間失蹤。

2018年8月，國立台灣師範大學退休教授施正屏也在中國失蹤，據稱他被以國安理由關押。

2020年10月，中國官媒央視「焦點訪談」節目一連3天播放所謂有關「台灣間諜」的節目，並指控在捷克的台籍學者鄭宇欽因涉「間諜罪」，於2019年4月入境中國時被捕。

李孟居、蔡金樹、施正屏和鄭宇欽等4人陸續在上述節目裡「認罪」。

蔡金樹和施正屏兩人都被以「間諜罪」判處有期徒刑4年；而李孟居和鄭宇欽的司法進度，中方則未曾公布，目前兩人狀況不明。

海峽交流基金會2019年曾公布數據，自2016至2019年間，該會共受理149件台人在陸失聯的陳情案（不一定為政治案件）。

大陸委員會發言人邱垂正2020年10月在回應相關問題時，指數據中101件已確定行蹤，有些已返台，或知道關押處，或了解案件進度；另有48件則未能確認，可能失聯，或未能與陳情人取得聯繫。

民團曾呼籲陸委會適時公布其他在中國遭拘台人的處境，但據了解，政府要在尊重家屬意願下提供協助。

陸委會15日在回應李明哲返台的聲明中表示，對於其他台人在陸個案情形，仍會盡力透過各種管道掌握情況以及提供必要之協處，同時也呼籲中國大陸，重視台人在陸相關權益的保障，才有利於兩岸往來交流。（編輯：周慧盈）1110415