李明哲返台 人權會籲中國盡速釋放遭任意逮捕者

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（中央社記者賴于榛台北15日電）在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲，今天抵返台灣。國家人權委員會下午除向李明哲及其家屬致上慰問，也呼籲中國盡速釋放境內所有遭到任意逮捕者，真正落實國際人權公約精神。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，以及「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑，昨天刑滿獲釋，今天自廈門抵返台灣。

人權會下午發布新聞稿指出，言論自由是人權保障的最基本核心，更是普世價值，李明哲因為關心中國大陸公民社會與民主發展、分享民主自由理念，卻遭到中國大陸法院以「顛覆國家」罪名審判，已違背聯合國各核心人權公約揭示的基本人權。

人權會說，中國已簽署並於1988年批准聯合國「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」，應該遵守其規範，但從相關國際觀察可看出，酷刑及其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇在中國仍普遍存在。

人權會也說，感佩李明哲及其家屬，以及相關救援者、民間組織、政府機關5年以來的堅持及努力。

最後，人權會指出，中國打壓人權，已引起國際社會多方關注，應停止以言論入人於罪，盡速釋放境內所有遭到任意逮捕、未經公正審判的人權工作者、異議人士及台灣民眾，真正落實國際人權公約精神。（編輯：翟思嘉）1110415