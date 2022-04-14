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李明哲15日返台 李凈瑜：結束隔離將舉行記者會

2022/4/14 17:37（4/14 18:07 更新）
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在中國服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲15日返台，妻子李凈瑜（圖）14日表示，李明哲返台完成隔離後正式舉行記者會。（中央社檔案照片）
在中國服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲15日返台，妻子李凈瑜（圖）14日表示，李明哲返台完成隔離後正式舉行記者會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈朋達台北14日電）在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲明天返台，李妻李凈瑜今天發聲明指李明哲返台後將隔離防疫，無法第一時間面對媒體，若順利，將於完成隔離後正式舉行記者會。

李凈瑜14日傍晚透過臉書專頁「尋找李明哲」發表聲明指，據報載，李明哲已經離開監獄正在回家的路上。「而我知道的並沒有更多」。

聲明表示，李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，「請大家包涵諒解」。

聲明說，倘若一切順利，「我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會」。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。李凈瑜在李明哲失去自由這幾年，長期為他奔走發聲。

李明哲今天服刑期滿獲釋，預計將於明天上午自廈門高崎國際機場搭乘班機飛回桃園國際機場。（編輯：呂佳蓉）1110414

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