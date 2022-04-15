傳播民主理念無罪 陸委會駁李明哲返台需受偵審

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（中央社記者沈朋達台北15日電）針對在中國大陸服刑期滿的NGO工作者李明哲返台，大陸委員會感謝各機關和台商、民團的協助。陸委會也強調「傳播民主理念無罪」，澄清李明哲返台不需受司法偵審。

大陸委員會15日以書面方式表示，李明哲已於15日上午10時22分，平安返抵國門，對李明哲安全順利返台，家人團圓，政府感到欣慰，希望李明哲充分休息，留意身體健康狀況，政府也會持續關心，提供必要協助。

陸委會表示，政府本次協助李明哲返台的各項規劃，是以充分尊重家屬意願、遵循國內防疫規定、提前部署、協調相關各方等原則處理。陸委會、海基會在會同疾管署、移民署、警政署、海關、桃園機場公司以及環宇商務中心等相關單位的全力協助下，通關檢疫過程順利圓滿。

陸委會也感謝民間團體對本次作業的支持與配合，給予當事人及家屬最大的空間。有關防疫隔離部分，也妥善安排，李明哲已依國內各項防疫規定，平安抵達防疫隔離地點。

陸委會也再對台商和民團表達感謝。陸委會指，李明哲案件受到台人高度關注，5年期間包含長沙台商協會林懷榮譽會長、岳陽台商協會蔡祖柱會長等多位在陸台商，以及台灣人權促進會、國際特赦組織台灣分會等國內外多個民間團體的積極奔走下，終於順利返抵台灣。政府再次為李明哲返台過程提供協助的相關各方及人士，表達感謝之意。

此外，陸委會也重申，李明哲關心中國大陸公民社會與民主發展，遭到中國大陸法院以「顛覆國家政權」罪名審判並監禁5年，台灣人民無法接受，政府認為：「傳播民主理念無罪」，對於有部分媒體報導李明哲回台將受到司法偵審一節，「實屬誤解，絕非事實」，陸委會特予澄清。

之前有報導指，台人在國外犯最輕本刑為3年以上有期徒刑，回台仍須受司法偵審。但政府多次強調大陸對李明哲案的判決背離民主與人權價值，無法接受。因此李明哲返台後不需受任何司法偵審，但有關單位仍會訪談，以了解他在大陸所受的對待。

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陸委會也說，對於其他台人在陸個案情形，仍會盡力透過各種管道掌握情況與提供必要之協處，同時也呼籲中國大陸重視台人在陸相關權益的保障，才有利於兩岸往來交流。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，並「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑。他在14日刑滿獲釋後，轉往廈門於今天上午搭機返台。（編輯：陳沛冰）1110415