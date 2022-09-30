李明哲：台灣不願做大國順民 更從未挑釁中國

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台灣非政府組織工作者李明哲30日現身中國銀行台北分行前表示：「我們是小國小民，但不願意做大國順民。」中央社記者呂佳蓉攝 111年9月30日

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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）台灣非政府組織工作者李明哲今天在中國銀行台北分行前表示，台灣沒有跟中國挑釁過，台海一切和平，問題的肇因是中國，「我們是小國小民，但不願意做大國順民」。

今天是中國大陸「十一」前夕，關心中國人權迫害、反對威權與關注台海和平的民間團體在中午前往中國銀行台北分行前進行抗議短講，並放映中共人權侵害的畫面。

遭中國囚禁5年的NGO工作者李明哲也現身現場發表講話。

李明哲說，台灣今天的民主自由是過去許多民主前輩犧牲自己、付出代價換來的，如果在自由民主的台灣跟威權者做妥協，是對不起圖博人、香港人，也對不起台灣所有為民主自由犧牲的前輩。

李明哲表示，對抗中國不是台灣選擇的道路，台灣沒有跟中國挑釁過，台海一切和平，問題的肇因是中國政府，「我們只希望保有我們的生活價值，保有自己的生活方式」、「我們是小國小民，但不願意做大國順民」。

李明哲也提及，中共20大將要召開，理論上是中國共產黨歡欣鼓舞的時候，但中共卻不斷抓捕國內維權人士，他說他看到一則報導，在20大前夕中共抓了近16萬人。

他強調，對不同意見者瘋狂打壓的政權，絕對是世界上最不自信的政權。

李明哲指出，中國有很多受苦受難的政治犯。非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）近來發布的一則報告談拘禁政治犯，在報告中，他很驚訝地發現，中共不只關押政治犯，還把家屬關押起來，以了解這個政治犯過去所有的人際往來。

李明哲說，中共在1949年建政時宣稱結束中國封建王朝，開始一個「新中國」，但中國政府所有做法，比古代任何一個朝代封建。

他表示，中國國務委員兼外長王毅已說得很清楚，台海要和平就只有「一國兩制」。

李明哲說，中國政府已講得非常清楚，希望台灣人民看清楚。台灣人要勇敢說出來，不願做中國政府的奴隸，「這是保有我們生活價值的唯一方式」。（編輯：曹宇帆）1110930