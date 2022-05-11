李明哲揭赤山監獄強迫勞動 同囚政治犯家屬擔憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北11日電）NGO工作者李明哲指他在中國服刑的赤山監獄有強迫勞動問題。中國NGO工作者程淵等人也被囚禁在同一座監獄，他的妻子施明磊表示擔憂，並控訴官方2年多來不讓家屬會面。

被中國當局以「顛覆國家政權罪」關押5年的李明哲10日在返台記者會中指出，自己服刑的赤山監獄有強迫勞動的問題，囚犯被迫超時勞動，只在過年期間可休息4天，且囚犯被迫在偽造的出勤本上簽字。

程淵目前在美國尋求政治庇護的妻子施明磊告訴中央社，程淵和同案的吳葛健雄今年初被移監到赤山監獄後，迄今未能與家屬聯繫或會面。

由於李明哲與程淵同被囚於赤山監獄，因此施明磊特別關心李明哲的服刑狀況。她10日聽了李明哲的描述後，相當憤怒，也對丈夫的健康狀況感到擔憂，並指年僅27歲的吳葛健雄之前曾以電話告知家屬，自己腰肌勞損。家屬擔心是強迫勞動所造成。

程淵是中國平權倡議組織「長沙富能」的成員，是一家為愛滋病患者、B型肝炎患者等弱勢群體維權的非政府組織（NGO）。2019年7月，程淵和同事吳葛健雄、劉大志（劉永澤）等3人被中國當局拘留，之後被控「顛覆國家政權罪」，秘密審判並處以2到5年有期徒刑。直到劉大志2021年7月刑滿獲釋前夕，家屬才知道3人已被判刑。

據稱，被判刑3年的吳葛健雄今年7月將刑滿，被判刑5年的程淵則要到2024年才出獄。

施明磊說，程淵和吳葛健雄至今已被「任意羈押」1024天。家屬去年9月才獲知程淵和吳葛健雄被關押在湖南津市監獄，今年1月又被告知兩人被轉移到關押涉及「國家安全案件」罪犯的赤山監獄，但迄今仍無法與兩人聯繫或會面。

施明磊也表示，當局剝奪家屬對程淵等人的會見權利。她說，程淵被捕至今只在去年11月和家人通過一次電話，家屬也只收到過一封信。當局以疫情為由拒絕會見，但施明磊不接受，而湖南省司法廳耗資建設視訊會見系統，應可用於這種狀況。

施明磊在推特（Twitter）上傳一封給湖南省長毛偉銘的公開信，要求他敦促赤山監獄保障家屬會見權利、保障程淵與家人通信通電話的權利、停止對他們的強迫勞動、停止伙食虐待和精神酷刑等。

施明磊認為，赤山監獄違反中國法律對囚犯勞動的規範，家屬要求停止造成人體傷害的強迫勞動，是基於人道主義的最基本訴求。且中國全國人大常委會4月也已批准通過「1930年強迫或強制勞動公約」 和「1957年廢除強迫勞動公約」。

她也強調，家屬從不認可這場「非法的審判」，主張程淵等人應被立即釋放。

施明磊也分享她移居美國的原因。她說，程淵被捕後，自己也曾被當局扣上顛覆國家政權罪，並被「指定居所監視居住」。之後，她持續聲援程淵，但家人、朋友和前同事都因為當局的壓力和宣傳而疏遠她，女兒上學也受阻，「我只剩一個軀殼，已經社會性死亡了。」

而讓她決心離去的，是維權人士許志永的女友李翹楚被捕，這讓她擔憂自己的安全，和孩子的未來，因此在2021年春節離開中國，並輾轉赴美尋求庇護。

談到對程淵案件的聲援，施明磊說自己是基督教徒，相信對抗謊言最有力的方式，就是說出真相，所以這些年來不斷對各界講述長沙富能案。她反對跟中國當局妥協談條件，「因為我們認為首先要把事實講述清楚，看站不站得住腳，才能繼續談下去。」

對於李明哲的說法，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮11日在例行記者會中說，李明哲服刑期間的會見、通信和生命健康的權益都依法受保障，「不實之詞不值一評」。（編輯：邱國強）1110511