中共國慶前夕 台灣民間團體籲抵抗中國威權擴張

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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）中共國慶前夕，在台關心中國人權迫害、反對威權與關注台海和平的民間組織今召開記者會，呼籲熱愛自由與和平的「人權頑固分子」，一起抵抗中國的威權擴張。

這場記者會由台灣人權促進會、西藏台灣人權連線、香港邊城青年、民間司法改革基金會、永社、台灣勞工陣線、人權公約施行監督聯盟等民間團體共同合辦。

他們齊聲在立法院群賢樓前呼喊口號「人權不投降、抗中反威權」。記者會上，發起記者會的團體公布並簽署了「人權抗中承諾書」，當中主張「持續以行動捍衛人權價值」、「捍衛台灣自由，全民抵抗不投降」、「積極團結抗中，反對威權擴張」。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，威權極權統治對人權價值傷害大，身為台灣公民社會的一員，願意持續採取行動，來持續聲援受到中共政權打壓的維權律師、中國異議人士、受宗教壓迫者、西藏人、香港人、維吾爾人、以及南蒙古人。

在台藏人福利協會會長、西藏台灣人權連線常務理事札西慈仁說，中共用各式各樣方式打壓西藏，儘管他們宣稱關心少數民族的宗教、文化、教育，但實際上根本沒有，而西藏的狀況更嚴重，「消滅我們的文化與教育」。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，港共政府不只想要COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒在香港清零，也想民主自由在香港清零。「我們面對的困難是一樣的，中共對台統戰的腳步都沒有停止過」。

經濟民主連合副秘書長許冠澤則提及李明哲事件，並表示面對威權不能低頭，要勇敢說不，告訴他們甚麼是民主、人權、自由，這些價值才是正確的。

記者會結束後，民間團體前往中國銀行台北分行前進行短講，並放映中共人權侵害的畫面。（編輯：曹宇帆）1110930