紐西蘭居民遭法院裁定「送中」 人權團體批可恥

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（中央社記者丘德真雪梨14日專電）紐西蘭最高法院昨天裁定，司法部可接受中國提出的引渡要求，將一名被指涉及上海一宗謀殺案的紐西蘭居民引渡到中國受審。這項裁決引起國際人權團體和中國問題專家質疑。

紐西蘭最高法院（Supreme Court）13日公布裁決報告書，裁定涉嫌殺害中國女子的紐西蘭居民金京燁（Kyung Yup Kim）將會被引渡至中國接受審判。

金京燁出生於韓國，有紐西蘭永久居留權，他被中國當局指控涉嫌於2009年在上海旅行期間謀殺一名中國女子。2011年5月，紐西蘭政府收到來自中國的引渡要求。

金京燁否認涉案，他的律師強調，要是將金京燁引渡至中國，他將會遭受刑求，並且不會獲得公平審判。紐西蘭司法部2016年同意接受中國政府的引渡要求，金京燁遂循法律途徑爭取推翻司法部這項決定。

紐西蘭上訴法院（Court of Appeal）於2019年裁決，考慮到涉案人的人權可能受到侵犯的風險，命令紐西蘭政府重新評估有關引渡安排。不過，上訴法院的裁決昨天遭最高法院推翻。

紐西蘭最高法院2021年6月4日裁定，如果中國能進一步保證公平審判，司法部可以將金京燁引渡至中國。最高法院昨天裁定，接納中國當局提出金京燁不會遭受刑求的保證；最高法院認為，金京燁在中國並沒有遭受不公平審判的風險，因此裁定准許司法部接受中國提出的引渡要求。

最高法院指出，中國當局已承諾，金京燁在中國羈押候審期間，紐西蘭駐中國大使館或領事館可以派遣代表，每48小時前往探望一次；因此金京燁將會獲得足夠支援。最高法院認為，中國當局將會儘速回應金京燁所提出的任何其他要求。

最高法院裁決書上提到，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）2021年10月6日向司法部發出信件。馬胡塔在信中表示，她相信中國當局向紐西蘭提出的承諾是可靠的。

馬胡塔表示，紐、中兩國在「有效的執法合作」方面有著「重大共同利益」，雙方已「建設性地合作多年」。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz今天報導，針對紐西蘭司法部接受金京燁「送中」一事，已激起多個國際人權團體和中國問題專家抨擊。國際特赦組織（Amnesty International）與人權觀察（Human Rights Watch）呼籲切勿將金京燁「送中」；人權觀察中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）更指紐西蘭最高法院忽略中國人權狀況，她批評有關「送中」裁決是「漠視現實」。

國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）資深顧問卡斯特（Michael Caster）向stuff.co.nz表示，紐西蘭最高法院做了一項「可恥」的裁決；他相信，最高法院並未試著了解「送中」涉及的人權問題。

卡斯特說，中國曾有多次違背領事協議和外交保證（diplomatic assurances）的紀錄。正因為中國多次違背承諾，因此有越來越多國家拒絕接受「送中」的要求；例如瑞典於2019年、捷克於2020年、波蘭於2021年都因此而拒絕中國的相關要求；另外澳洲國會於2017年決議，反對澳洲與中國簽訂引渡協議。

卡斯特提醒，紐西蘭最高法院有關裁決已創下先例，方便日後中國或香港當局要求將紐西蘭境內的政治異見人士「送中」，受影響的可能還包括非中國藉人士。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）向stuff.co.nz表示，紐西蘭最高法院的「送中」裁決，是基於對中國的「幻想」。

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休布瑞吉批評，紐西蘭最高法院不知道中國的司法系統是由中國共產黨操控的；有關裁決的錯誤，是將紐西蘭與中國的司法系統視為對等，以為中國政府和紐西蘭一樣奉行權力分立（separation of powers）。

紐西蘭廣播公司（RNZ）13日報導，針對紐西蘭最高法院的「送中」裁決，金京燁的律師艾里斯（Tony Ellis）正準備將案件呈交聯合國人權委員會請求仲裁。（編輯：郭中翰）1110414