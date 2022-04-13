李明哲將刑滿 長沙台商：預計近日從廈門返台

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台灣NGO工作者李明哲在中國的5年刑期將滿，長期為李明哲案件提供協助的長沙台商協會榮譽會長林懷13日表示，李明哲出獄後將於近日從廈門搭機返台。圖為3月民團在立法院周邊欄杆繫上黃絲帶聲援李明哲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈朋達台北13日電）長期為李明哲案件提供協助的長沙台商協會榮譽會長林懷今天表示，基於防疫考量，李明哲出獄後將於近日從廈門搭機返台。他也強調，台協會長以服務台人為宗旨，不分政治背景。

綜合多方訊息，李明哲可望於14日刑滿出獄，出獄後不會有其他的防疫隔離措施。

李明哲在湖南的赤山監獄服刑，林懷過去5年長期為李明哲的案件提供協助。

林懷今天接受中央社電訪時表示，由於近年兩岸交流不很順暢，過去5年他在擔任長沙台商協會會長時，接受海基會委託，為李明哲案件提供協助，包括協助李明哲母親和妻子李凈瑜赴當地探視，近期協助了解李明哲的出獄狀況。

大陸目前的兩岸客運航點僅剩北京、上海，廈門和成都4個城市。由於上海近期COVID-19疫情嚴重，據林懷了解，大陸當局將依防疫和安全考量，安排李明哲於近日自廈門搭機返台。

陸委會13日針對李明哲事件發布的新聞稿中，感謝林懷、岳陽台商協會會長蔡祖柱，和國內外各界及民間團體的協助。

林懷說，兩岸交流受阻後，包括急難救助等許多任務都由各地台商協會會長承擔。而作為會長，是以服務台資企業和台胞為宗旨，服務對象不分政治背景和黨派立場。

他也提到，由於兩岸的政策法規差異，台商協會會長提供服務時承擔風險，要有法律意識。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光13日在例行記者會中回應有關李明哲的提問時表示，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放，有關方面近日將安排李明哲返台。（編輯：楊昇儒）1110413