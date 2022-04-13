陸委會：做好李明哲返台準備 感謝台商民團協助

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（中央社記者沈朋達台北13日電）針對中國大陸近日將安排在陸5年刑滿的台灣NGO工作者李明哲返台，陸委會表示，已協調李明哲返台的準備工作，也對協助的湖南台商、國內外各界及民間團體表達感謝之意。

陸委會13日透過書面表示，第一時間已將訊息告知李明哲家屬，並已協調相關單位進行協助返台的準備工作，務求讓李明哲能在最短時間內平安、順利安全返台。

陸委會指出，李明哲案發生以來，引起國人高度關注。這段時間包含長沙台商協會榮譽會長林懷、岳陽台商協會會長蔡祖柱、國內外各界及民間團體，以及在處理本案提供協助的各有關方面及人士，政府表達感謝之意。

李明哲於湖南赤山監獄服刑。據了解，當地台商提供相關協助。

陸委會表示，對於其他國人在陸個案情形，仍會盡力透過各種管道掌握情況與提供必要之協處，同時也呼籲中國大陸，重視國人在陸相關權益的保障，才有利於兩岸往來交流。

目前仍有李孟居等多名在陸被定罪的台人尚未返台。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光13日在例行記者會中回應有關李明哲的提問時表示，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放，有關方面近日將安排李明哲返台。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。（編輯：楊昇儒）1110413