李明哲被中國關押5年將刑滿 國台辦：近日安排返台

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台灣NGO工作者李明哲在中國的5年刑期將滿，國台辦表示，近日將安排李明哲返台。圖為3月18日民團召開聲援李明哲記者會後，於立法院周邊繫上黃絲帶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張淑伶北京13日電）台灣NGO工作者李明哲在中國大陸的5年刑期將滿，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天表示，有關方面近日將安排李明哲返台，但他並未說明具體時間。

國台辦今天舉行記者會，馬曉光在回覆有關李明哲何時出獄的相關問題時，作上述表示。

馬曉光說，李明哲案2017年11月一審宣判，李明哲未提出上訴，入監服刑以來，監獄方面嚴格依法依規「保障其健康、通信等權益」，他並稱李明哲「身體狀況平穩」。

馬曉光說，2020年COVID-19疫情爆發以來，由於疫情防控需要，獄方在疫情期間暫停所有罪犯親屬的現場會見。

他表示，根據生效刑事判決，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放，有關方面近日將安排李明哲返台。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年和「剝奪政治權利」2年。

陸委會發言人邱垂正多次呼籲陸方，應儘速告知李明哲服刑期滿釋放返台的具體日期。

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包括國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會和台灣人權促進會等8個民間團體，3月18日曾召開記者會，高喊「中國釋放李明哲，讓明哲回台灣」、「5年期滿，立即釋放」和「言論自由無罪」等口號。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎當時表示，李明哲遭中國「不正關押」已超過1825天，但李明哲妻子李凈瑜迄今仍未收到判決書，無法確認正式刑期和刑滿日期。民團估計李明哲刑滿時間的4月14日。（編輯：呂佳蓉）1110413