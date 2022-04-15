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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
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李明哲遭中國控「顛覆國家政權」關押5年 刑滿獲釋返台

2022/4/15 10:28（4/15 12:01 更新）
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在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（右，黑衣）15日上午自廈門搭機返台，在桃園機場經環宇商務中心通關，相關人員穿著防護裝備現身機坪，待李明哲下機後以專人、專車接待。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（右，黑衣）15日上午自廈門搭機返台，在桃園機場經環宇商務中心通關，相關人員穿著防護裝備現身機坪，待李明哲下機後以專人、專車接待。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
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（中央社記者葉臻桃園機場15日電）在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲，今天上午自廈門搭機返台，在桃園機場經環宇商務中心通關，並以專案方式在內完成採檢，隨後將至指定處所進行隔離程序。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑，昨天刑滿獲釋。

李明哲今天搭乘廈門航空MF-887班機回台，班機約在上午9時自廈門高崎國際機場起飛，上午約10時22分飛抵桃園國際機場。

由於李明哲預定從環宇商務中心通關，相關人員穿著防護裝備提早現身機坪，待李明哲下機後以專人、專車接待，一路送至環宇商務中心，並以專案方式在內進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）落地採檢。

李明哲妻子李凈瑜昨天發聲明表示，李明哲返台後將隔離防疫，無法第一時間面對媒體，若順利，將於完成隔離後正式舉行記者會。（編輯：李錫璋）1110415

李明哲15日抵達台灣，並以專案方式COVID-19落地採檢。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
李明哲15日抵達台灣，並以專案方式COVID-19落地採檢。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
李明哲15日上午10時22分自廈門返抵桃園國際機場。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
李明哲15日上午10時22分自廈門返抵桃園國際機場。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
圖為2017年遭關押的李明哲現身中國大陸岳陽市中級法院。（岳陽市中級法院微博直播截圖）
圖為2017年遭關押的李明哲現身中國大陸岳陽市中級法院。（岳陽市中級法院微博直播截圖）
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在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（右）15日搭乘廈門航空MF-887班機回台，上午在桃園機場經環宇商務中心通關。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（右）15日搭乘廈門航空MF-887班機回台，上午在桃園機場經環宇商務中心通關。中央社記者葉臻攝 111年4月15日
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