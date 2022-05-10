堅不認莫須有間諜罪 李明哲：不接受打壓台灣國格

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（左）日前抵返台灣，10日上午由妻子李凈瑜（右）陪同在立法院舉行記者會，會中李明哲出現流鼻水狀況，李凈瑜在旁關心與協助。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日

（中央社記者李雅雯台北10日電）NGO工作者李明哲返回台灣首次公開露面，他說，在中國當局扣押過程中，多次被暗示兩岸間諜交換等，但政治犯是個人的事，被扣上間諜罪則牽涉國家，不接受台灣國格被打壓。

李明哲被中國當局依顛覆國家政權罪判刑5年，在4月15日返抵台灣，經過防疫隔離，今天上午在立法院召開返國記者會，這也是李明哲返回台灣後第一次公開露面。李明哲對於5年來國、內外人士奔走救援表達深切感謝。

提及被中國當局扣押經歷，李明哲說，2017年3月由澳門入境珠海時被國安人員逮捕，被戴上頭套帶往某處，當下毫無頭緒也不知道該怎麼辦。後來頻被暗示，兩岸間有間諜交換，只要承認是由政府出資要求做這些事情，「我堅持不認間諜罪，因為這會牽連政府，我不能出賣我的國家」。

李明哲說，國安人員要求說出背後金主究竟是誰，這些經費資助了中國哪些人，「他們甚至問我所工作的社區大學是不是民進黨成立的」。實際上所謂的背後金主就是太太李凈瑜，兩人購書、買日用品送給中國境內政治犯家屬，而這只是出於人道動機，期望他們對於未來仍抱有希望、不要陷入困境。

李明哲說，配合中國政府完成有如馬戲團般的非法公開審判，講出事先被準備好的證詞，所做的這一切都是為了回家，「我沒有忘記我是台灣人，我沒有背叛台灣。」

談到獄中生活，李明哲說，中國監獄與其說是監獄，不如說是間大型工廠，受刑人獄中勞動每天長達11至12個小時，除了農曆過年，幾乎沒有休息日；冬天沒有熱水洗澡。過程中和一票刑事犯罪受刑人關在一起，其他人不允許和自己對話，只容許互動特定安排好的人，這確實構成很大的精神虐待。

李明哲說，為此多次和獄方抗議，對方卻說，「你是被管理的，講得話再有道理也不能跟著你」，這也反映了中國政府和人民的關係，因為人民是被管理者，再有道理也沒有辦法改變什麼，中國政府用這樣的方式去對待他的人民，「我們台灣人不接受這種講法，台灣中國一邊一國」。（編輯：陳沛冰）1110510