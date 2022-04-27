李孟居遭中國關押刑滿仍無法返台 國台辦：正在服附加刑期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國大陸國台辦發言人馬曉光27日證實，被指為台諜的台商李孟居（圖）已服刑期滿，正在服附加刑期。（圖取自李孟居臉書facebook.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京27日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天證實，被指為台諜的台商李孟居已經服刑期滿，正在服附加刑期。

馬曉光今天在中國大陸國務院台灣事務辦公室例行記者會上，回覆相關提問時說，從有關部門瞭解到，李孟居「犯罪事實清楚、證據確鑿充分」，現在已經服滿了刑期，正在服附加刑期。在辦案過程，包括在服刑期間，陸方「都依法保障了李孟居的各項合法權利」。

台商李孟居於2019年「反送中」抗爭時前往香港，並在入境深圳時失蹤，據稱他曾拍攝中國人民解放軍在邊境集結的照片傳給友人。之後中國官方指他「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，當年10月底再以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」對他批捕。

自由時報昨天報導，李孟居被判處1年10個月刑期、剝奪政治權利2年，2021年本刑期滿，但因中國法律規定「剝奪政治權利」是從刑滿出獄開始計算，因此李孟居仍被中國限制出境，只能在中國境內自由活動。

不過，15日才因服刑期滿從廈門返台的台灣NGO工作者李明哲，2017年在中國被以「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年和「剝奪政治權利」2年，他在服完5年有期徒刑後，便獲釋回台。（編輯：曹宇帆）1110427