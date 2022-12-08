核二核三延役議題 侯友宜盼中央趕快處理核廢料

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國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇拋出核二、核三延役議題，對手吳怡農反問是不是有問過新北市長侯友宜的看法。侯友宜（前中）8日表示，核安應嚴格把關，中央也要趕快處理核廢料。中央社記者王鴻國攝 111年12月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）台北市第3選區立委參選人王鴻薇拋出核二、核三延役議題，引對手吳怡農回應有和新北市長侯友宜談過這件事嗎？侯友宜今天對此表示，核安嚴格把關，中央也要趕快處理核廢料。

侯友宜今天上午視察佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場統包工程時接受媒體聯訪，媒體針對國民黨立委參選人王鴻薇拋出核二、核三場延役議題，民進黨立委參選人吳怡農反問是不是有問過侯友宜的看法，記者問侯友宜是否會支持核二、核三延役嗎？

由於核二廠位新北市。侯友宜表示，他對核安非常重視，他擔任過新北市核安監督委員會召集人，所以，核安用最嚴格的把關，是新北市當前最重要的事情。

侯友宜也說，核廢料擺了很久，中央遲遲都沒有動作，他希望中央也要考慮核廢料，趕快處理，這是新北市人的期待。

媒體追問對港媒及大陸官媒都很關注並認為侯友宜是2024大選的人選之一的看法？侯友宜表示「我每天還是把新北市的市政列為我最重要的工作」，他現在的角色是新北市長，就要把新北市長的角色做好，讓新北市能夠不斷地往前走，好好做事，才是應有的本分。

媒體提及台灣民意基金會董事長游盈隆說2024大選是侯友宜「大金剛」對上台北市長柯文哲「哥吉拉」及副總統賴清德「獅子王」，詢問侯友宜對此比喻的看法？

侯友宜表示「我們這些人都是人類，那人類還是把自己該做的事情把它做好」

侯友宜強調，每一個人都有自己的工作，每個人都有自己的角色，唯有在自己工作角色扮演好，然後團結起來為中華民國、為台灣這一塊土地好好做事、好好打拚，這才是應該要有的作為。（編輯：李錫璋）1111208