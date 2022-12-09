核二核三延役政見遭批 王鴻薇：已負責任提看法

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（中央社記者劉建邦台北9日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇提核二、核三廠延役政見，綠盟認為說法不負責不專業。王鴻薇今天說，已很負責任提出看法，盼綠盟花時間看她在臉書向外界的報告。

王鴻薇上午接受廣播專訪，會後受訪，關於近期核二、核三廠延役成外界關注焦點，媒體詢問，核電廠延役算舊議題的看法，王鴻薇表示，絕對不是舊議題，因目前國際能源都有相關問題且價格漲及台灣缺電狀況，這是現在的問題，怎麼可能是舊議題。

至於經濟部長王美花昨天在立法院受訪說，燃料池滿的話，不可能再有任何使用，新北市政府必須與中央談燃料棒處置問題。

王鴻薇今天被問到此議題時指出，核二、核三廠延役議題，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農拿新北市長侯友宜當擋箭牌，但核三廠不在新北，核二、核三廠是位在不同縣市，是把屏東縣當成塑膠嗎？經濟部、吳怡農連基本常識都不清楚。

她表示，且核二、核三廠延役及建置乾式貯存槽都是中央職權，只是核二廠在新北市，新北市政府當然希望乾式貯存槽的環保、水土保持等規定能達到安全標準。

至於綠色公民行動聯盟認為王鴻薇提出核二、核三廠延役政見，說法不負責也不專業。王鴻薇指出，已經很負責任提出看法，且臉書（Facebook）也提出有關缺電、電價等內容，希望綠盟花時間看她透過臉書向外界的報告。

媒體詢問關於吳怡農提出遷移松山機場政見，王鴻薇說，過去有很多市長參選人都提出松機遷建的政見，但20年多來，八字沒一撇，太多政治人物在選舉時高談闊論，選後不聞不問，且民進黨執政6年多，從沒提過相關遷建的規劃或評估，松機遷建變成假議題和空話，吳怡農可能應該看一下過去的歷史，且她已在臉書說明對松機遷建議題的相關看法。

媒體問及後續的選舉策略？王鴻薇表示，會以陸戰重於空戰，因時間有限，一定以地方行程優先。

媒體詢問，近期陸續傳出台北市長當選人蔣萬安內閣名單的看法？王鴻薇指出，尊重蔣萬安，蔣萬安一定會傾聽各方聲音。（編輯：李錫璋）1111209